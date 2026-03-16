Παναθηναϊκός: Και τώρα «τελικός»-Με… άλλη ομάδα στη Σεβίλλη για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του το 0-0 με τον Παναιτωλικό και έχει στρέψει πλέον όλη την προσοχή του στον επαναληπτικό των «16» του Europa League απέναντι στην Μπέτις στη Σεβίλλη, την Πέμπτη στις 22:00.

Οι «πράσινοι» έχουν ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια των τελευταίων ετών μπροστά τους και μοιραία έγινε η σχετική διαχείριση χθες από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε χθες να μη δώσει ούτε… δευτερόλεπτο συμμετοχής σε Λαφόν, Κυριακόπουλο, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Ρενάτο, Tσέριν, Μπακασέτα, Ταμπόρδα, Πελίστρι και Τετέι, προκειμένου να είναι «φρέσκοι» για το μεγάλο ματς της Ανδαλουσίας.

Πλέον το οπλοστάσιό του θα είναι γεμάτο, καθώς σε σχέση με το 1-0 του ΟΑΚΑ επιστρέφουν οι Τουμπά, Ερνάντεθ και Μπακασέτας, που ήταν τιμωρημένοι, ενώ πλέον προπονείται κανονικά και μπορεί να βρίσκεται στην αποστολή και ο Κώτσιρας.

Αντίθετα, εκτός μάχης για τη ρεβάνς του «Λα Καρτούχα» θα είναι ο τραυματίας Πάλμερ-Μπράουν και ο Ζαρουρί που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς, όπως επίσης και οι Γέντβαϊ, Κοντούρης, Παντελίδης, Σισοκό και Τσάβες, που είναι εκτός λίστας.