Παναθηναϊκός: Και τώρα «τελικός»-Με… άλλη ομάδα στη Σεβίλλη για την πρόκριση

Παναθηναϊκός: Και τώρα «τελικός»-Με… άλλη ομάδα στη Σεβίλλη για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει ήδη την προσοχή του στη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης με την Μπέτις στη Σεβίλλη.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του το 0-0 με τον Παναιτωλικό και έχει στρέψει πλέον όλη την προσοχή του στον επαναληπτικό των «16» του Europa League απέναντι στην Μπέτις στη Σεβίλλη, την Πέμπτη στις 22:00.

Οι «πράσινοι» έχουν ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια των τελευταίων ετών μπροστά τους και μοιραία έγινε η σχετική διαχείριση χθες από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε χθες να μη δώσει ούτε… δευτερόλεπτο συμμετοχής σε Λαφόν, Κυριακόπουλο, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Ρενάτο, Tσέριν, Μπακασέτα, Ταμπόρδα, Πελίστρι και Τετέι, προκειμένου να είναι «φρέσκοι» για το μεγάλο ματς της Ανδαλουσίας.

Πλέον το οπλοστάσιό του θα είναι γεμάτο, καθώς σε σχέση με το 1-0 του ΟΑΚΑ επιστρέφουν οι Τουμπά, Ερνάντεθ και Μπακασέτας, που ήταν τιμωρημένοι, ενώ πλέον προπονείται κανονικά και μπορεί να βρίσκεται στην αποστολή και ο Κώτσιρας.

Αντίθετα, εκτός μάχης για τη ρεβάνς του «Λα Καρτούχα» θα είναι ο τραυματίας Πάλμερ-Μπράουν και ο Ζαρουρί που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς, όπως επίσης και οι Γέντβαϊ, Κοντούρης, Παντελίδης, Σισοκό και Τσάβες, που είναι εκτός λίστας.

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λοσάδα/Καμορανέζι: Άρνηση να υποκύψουν…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κρίσιμη συνάντηση μετά την έκρηξη σε επιχείρηση ιδιοκτησίας μέλους του ΣΔΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Και τώρα «τελικός»-Με… άλλη ομάδα στη Σεβίλλη για την πρόκριση

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Κυπριακή τιτανομαχία με νικητή τον Ανδρέα Μακρή!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μόνο έτσι χάνει τον τίτλο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όταν σκοράρει ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός σχεδόν πάντα κερδίζει

Ελλάδα

|

Category image

Η έκρηξη σε επιχείρηση διαιτητή έφερε αντίδραση και αποχή από τους αγώνες

Φούτσαλ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (16/03/25)

TV

|

Category image

O Τερ Στέγκεν πήγε να ψηφίσει στις εκλογές της Μπαρτσελόνα και έφαγε πόρτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο... τυφώνας Ομόνοια που χάρηκε διπλά και ο ΑΠΟΕΛ που δεν τα παρατάει!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Κουτσερένκο «φρέναρε» τον Παναθηναϊκό κι ο Παναιτωλικός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «Έχουμε ακόμη δρόμο και δεν θέλουμε...» - Η αναφορά του για τους τραυματίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Δεν έχουμε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε τέτοια αποτελέσματα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πάρτι της Ομόνοιας με... καλεσμένο τον Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό και κάνει… απόλυτο κουμάντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη