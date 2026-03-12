Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια μετά τις υπογραφές που έπεσαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του Γιάννη Βρούτση και του Δικεφάλου του Βορρά με το γήπεδο πλέον να περνάει στην κυριότητα της ομάδας για το διάστημα των επόμενων πέντε ετών.

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία αναμενόταν για να χρησιμοποιεί το γήπεδο αυτό ως έδρα ο ΠΑΟΚ για το διάστημα που στον χώρο της Τούμπας θα γίνονται οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου της ομάδας.

Εκτιμάται ότι και του χρόνου, την επόμενη σεζόν, ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να χρησιμοποιεί την Τούμπα αν και αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα η ΠΑΕ να προχωρήσει σε διευκρινίσεις για το ζήτημα αυτό, λογικά ανάλογα με τις εξελίξεις στη διαδικασία για την έναρξη των έργων.

Τη «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησαν η CEO του συλλόγου, Μαρία Γκοντσάροβα, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Άγγελος Αναστασιάδης, και το μέλος της διοίκησης, Γιάννης Δημογιάννης.

sport-fm.gr