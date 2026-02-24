Νέα δεδομένα για την υπόθεση της Σίτι: «Τι ισχύει με τον υποβιβασμό και τι δεν μπορεί να γίνει!»

Ο οικονομολόγος προσπάθησε να δώσει ρεαλιστικές διαστάσεις στα όσα έχουν συμβεί με τη Μάντσεστερ Σίτι και τις 115 - ή και περισσότερες, όπως παρουσιαζόταν στο πρόσφατο παρελθόν - παραβάσεις οικονομικών κανονισμών, σε ένα στόρι που πιθανότατα θα συνταράξει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Όπως τόνισε, είναι πραγματικά αδύνατο να κάνει κάποιος οποιαδήποτε πρόβλεψη για την έκβαση της υπόθεσης, τη στιγμή που ήδη περιμένουμε... 14 μήνες την ετυμηγορία και για την οποία φυσικά η Σίτι θα ενημερωθεί επίσημα 24 ώρες πριν τη δημοσιοποίησή της.

Αυτό που θέλησε να καταστήσει σαφές ο Κίραν Μαγκουάιρ, ήταν πως: «Δεν μπορεί να υποβιβαστεί το κλαμπ στη League One ή τη League Two, αφού αυτό είναι θέμα της EFL και αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδειχθεί καμία παράβαση κανονισμών της EFL από τη Σίτι. Παρ' όλα αυτά, η πιθανή τιμωρία θα είναι αφαίρεση βαθμών που θα μπορούσαν να φτάσουν στους 40 ή τους 60!».

Μάλιστα, μιλώντας για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την εκδίκαση, ο οικονομολόγος ανέφερε πως αυτά ήταν περί τις 500.000!

