Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Πελίστρι, εκτός για 1,5 μήνα ο Πάλμερ-Μπράουν

Πάνω που ήταν έτοιμοι να χαρούν στον Παναθηναϊκό για την επιστροφή του Φακούντο Πελίστρι, ήρθε η διάγνωση για τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν να… παγώσει τα χαμόγελα. Όλα αυτά μία μέρα πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Τσεχία ενόψει της ρεβάνς του Europa league με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Αμερικανός στόπερ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, όπως διαπιστώθηκε από τον διαγνωστικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε. Έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στα γήπεδα να υπολογίζεται περίπου στις 6 εβδομάδες (1,5 μήνα).

Κάπως έτσι μετριάστηκε η χαρά των «πράσινων» για τον Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός προπονήθηκε μετά από ένα μήνα απουσίας και μάλιστα μπήκε κανονικά στην αποστολή που θα ταξιδέψει για την Τσεχία.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης πριν την αναχώρηση της αποστολής, ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Τσιριβέγια.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

sdna.gr