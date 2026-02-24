ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διετής αποκλεισμός από τα γήπεδα και πρόστιμο για τη ρίψη ομπρέλας στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός!

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους δύο οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με πρόστιμα 5.000 ευρώ και διετή αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της ΔΕΑΒ στους δύο οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο σπαστή ομπρέλα βροχής.

Η Επιτροπή, είχε ταυτοποιήσει τους δύο φίλους των «κιτρινόμαυρων» και τιμώρησε τον κάθε ένα εξ αυτών με διετή αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα και με πρόστιμο 5.000 ευρώ! Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,

ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».

Διαβαστε ακομη