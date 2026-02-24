ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και με αρκετές απουσίες στο Βίγκο

Δημοσιευτηκε:

Εκτός από το δύσκολο έργο της ανατροπής, ο ΠΑΟΚ μετράει και οκτώ απουσίες ενόψει της ρεβάνς κόντρα στη Θέλτα στην Ισπανία.

Η ήττα με 2-1 στην Τούμπα έδωσε προβάδισμα στη Θέλτα για πρόκριση στους «16» του Europa League ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα πιθανότητες για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, εκτός από το δύσκολο κομμάτι της πρόκρισης, έχει μπροστά του και οκτώ απουσίες καθώς και ο Τάισον έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα ενώ ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος.

Αναλυτικά:

«Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ισπανία για να δώσει μια σκληρή μάχη με τη Θέλτα, με φόντο ένα εισιτήριο στους 16 του UEFA Europa League 2025-26.

H ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι αφιερωμένο στην τακτική και τη φυσική κατάσταση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Μεϊτέ , Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Τάισον , ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό. Οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς .

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Κένι , Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης , Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ , Μύθου .

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα αναχωρεί για Βίγκο. Την Τετάρτη (25.02) θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών».

Διαβαστε ακομη