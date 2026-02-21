ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποχρέωση νίκης για Ολυμπιακό, Αστέρα Aktor

Με δύο αναμετρήσεις σε Φάληρο και Τρίπολη, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μετά από μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, η δράση επιστρέφει στη Super League, με την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στις 17:00 ο Ολυμπιακός καλείται να στρέψει την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις και να επιστρέψει στις νίκες, υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τους τρεις βαθμούς για να παραμείνουν σε επαφή με την κορυφή μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Οι Αγρινιώτες στα τελευταία παιχνίδια έχουν βρει τον καλό τους εαυτό, μετρώντας δύο σπουδαίες νίκες με ΑΕΛ και Αστέρα και θέλουν να διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα στο Φάληρο, για να διατηρήσουν τις αποστάσεις τους από τις επικίνδυνες θέσεις του υποβιβασμού.

Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, ο Αστέρας Aktor δίνει μάχη… επιβίωσης απέναντι στον Ατρόμητο. Οι Αρκάδες δεν έχουν άλλα περιθώρια για απώλειες και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να φτάσουν στη νίκη που θα τους δώσει βαθμολογική ανάσα. Οι Περιστεριώτες προέρχονται από την απρόσμενη ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό και καλούνται να βγάλουν αντίδραση για να πάρουν βαθμούς στη μάχη τους για την παραμονή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21/2

17:00 Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Novasports 2

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός CosmoteSport 1

Κυριακή 22/2

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός CosmoteSport 1

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος Novasports Prime

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ CosmoteSport 1

19:00 Άρης - Κηφισιά Novasports Prime

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός CosmoteSport 1

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 21 49

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 47

3. ΠΑΟΚ 20 46

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 39

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 33

6. ΑΡΗΣ 21 27

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 26

8. ΟΦΗ 20 25

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 21 21

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 21

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 20 20

12. ΑΕΛ NOVIBET 21 20

13. ASTERAS AKTOR 21 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 9

 

 

Διαβαστε ακομη