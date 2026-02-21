ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκαλύψεις Κατσουράνη: «Είχα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό - Τι ομάδα είμαι»

Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε για την σπουδαία ποδοσφαιρική του καριέρα, το πως βρέθηκε κοντά στον Ολυμπιακό αλλά και το ποια ομάδα υποστηρίζει.

Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε για την πορεία του στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, το πως βρέθηκε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό αλλά και το ποια ομάδα υποστηρίζει.

Όπως ανέφερε, είχε συμφωνήσει να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, όμως τελικά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε. Έτσι, κατέληξε στην ΑΕΚ, κάτι που, όπως είπε, αποδείχθηκε ευεργετικό για τον ίδιο.

Η Ένωση ήταν η πρώτη μεγάλη ομάδα στην καριέρα του και εκεί ανέπτυξε ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο. Όπως εξήγησε, νιώθει πιο ρομαντικά δεμένος με την ΑΕΚ από κάθε άλλη ομάδα και έχει δηλώσει ανοιχτά πως είναι ΑΕΚτζής.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ως παιδί υποστήριζε τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας πως όσοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτή την αλλαγή δεν μπορούν να μπουν στη θέση ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε μια μεγάλη ομάδα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην έντονη προσπάθεια του Μάκης Ψωμιάδη να τον πείσει να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, δίνοντας στη δημοσιότητα άγνωστες ιστορίες για το... πρέσινγκ του τότε προέδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κώστα Κατσουράνη στην ιντερνετική εκπομπή της Novibet, «Πολλά κιλά μπάλα»:

Διαβαστε ακομη