Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!

Η Νέα Σαλαμίνα πανηγύρισε την 19η νίκη σε σύνολο 21 παιχνιδιών στη Β΄ Κατηγορία και την επόμενη αγωνιστική θα πανηγυρίσει και την... τυπική της άνοδο στα σαλόνια. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, επικράτησε με 1-0 της Καρμιώτισσας και την άφησε στην 4η θέση.

Ιδιαίτερα κερδισμένη ήταν η Ομόνοια 29ης Μαίου, η οποία επικράτησε της Δόξας με 1-2, στην κοινή τους έδρα στην Περιστερώνα και ανέβηκε στην 2η θέση.

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το άλλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΕΕΚ και Αγία Νάπα.

Η βαθμολογία του α΄γκρουπ:

1.Νέα Σαλαμίνα 59

2. Ομόνοια 29Μ 37

3. ΠΑΕΕΚ 36

4. Καρμιώτισσα 35

5. Αγία Νάπα 34

6. Δόξα 31

7. ΑΣΙΛ 27

8. ΜΕΑΠ 25

Στο β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Αχ./Ονήσιλος-ΑΕΖ 0-3

ΑΠΕΑ Ακρ.-Ηρακλής Γερ.0-1

Χαλκάνορας-Σπάρτακος 1-0

Διγενής Μόρφου-Εθνικός Λατσιών 2-0

Η βαθμολογία του β΄γκρουπ:

1.Χαλκάνορας 30

2. Σπάρτακος 29

3. Διγενής Μόρφου 28

4. Ηρακλής 25

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

6. ΑΕΖ 18

7. Εθνικός Λατσιών 17

8. Αχ./ Ονήσιλος 6