Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έτσι έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία, οκτώ στροφές πριν το φινάλε.
Η Νέα Σαλαμίνα πανηγύρισε την 19η νίκη σε σύνολο 21 παιχνιδιών στη Β΄ Κατηγορία και την επόμενη αγωνιστική θα πανηγυρίσει και την... τυπική της άνοδο στα σαλόνια. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, επικράτησε με 1-0 της Καρμιώτισσας και την άφησε στην 4η θέση.
Ιδιαίτερα κερδισμένη ήταν η Ομόνοια 29ης Μαίου, η οποία επικράτησε της Δόξας με 1-2, στην κοινή τους έδρα στην Περιστερώνα και ανέβηκε στην 2η θέση.
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το άλλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΕΕΚ και Αγία Νάπα.
Η βαθμολογία του α΄γκρουπ:
1.Νέα Σαλαμίνα 59
2. Ομόνοια 29Μ 37
3. ΠΑΕΕΚ 36
4. Καρμιώτισσα 35
5. Αγία Νάπα 34
6. Δόξα 31
7. ΑΣΙΛ 27
8. ΜΕΑΠ 25
Στο β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, είχαμε τα εξής αποτελέσματα:
Αχ./Ονήσιλος-ΑΕΖ 0-3
ΑΠΕΑ Ακρ.-Ηρακλής Γερ.0-1
Χαλκάνορας-Σπάρτακος 1-0
Διγενής Μόρφου-Εθνικός Λατσιών 2-0
Η βαθμολογία του β΄γκρουπ:
1.Χαλκάνορας 30
2. Σπάρτακος 29
3. Διγενής Μόρφου 28
4. Ηρακλής 25
5. ΑΠΕΑ Ακρ. 22
6. ΑΕΖ 18
7. Εθνικός Λατσιών 17
8. Αχ./ Ονήσιλος 6