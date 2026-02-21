ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!

Έτσι έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία, οκτώ στροφές πριν το φινάλε.

Η Νέα Σαλαμίνα πανηγύρισε την 19η νίκη σε σύνολο 21 παιχνιδιών στη Β΄ Κατηγορία και την επόμενη αγωνιστική θα πανηγυρίσει και την... τυπική της άνοδο στα σαλόνια. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, επικράτησε με 1-0 της Καρμιώτισσας και την άφησε στην 4η θέση.

Ιδιαίτερα κερδισμένη ήταν η Ομόνοια 29ης Μαίου, η οποία επικράτησε της Δόξας με 1-2, στην κοινή τους έδρα στην Περιστερώνα και ανέβηκε στην 2η θέση. 

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το άλλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΕΕΚ και Αγία Νάπα.

Η βαθμολογία του α΄γκρουπ:

1.Νέα Σαλαμίνα 59

2. Ομόνοια 29Μ 37

3. ΠΑΕΕΚ 36

4. Καρμιώτισσα 35

5. Αγία Νάπα 34

6. Δόξα 31

7. ΑΣΙΛ 27

8. ΜΕΑΠ 25

 

Στο β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Αχ./Ονήσιλος-ΑΕΖ 0-3

ΑΠΕΑ Ακρ.-Ηρακλής Γερ.0-1

Χαλκάνορας-Σπάρτακος 1-0

Διγενής Μόρφου-Εθνικός Λατσιών 2-0

Η βαθμολογία του β΄γκρουπ:

1.Χαλκάνορας 30

2. Σπάρτακος 29

3. Διγενής Μόρφου 28

4. Ηρακλής 25

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

6. ΑΕΖ 18

7. Εθνικός Λατσιών 17

8. Αχ./ Ονήσιλος 6

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Πάφος - Ανόρθωση 0-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Κόκκινο» στην Τσέλσι στο 93' η Μπέρνλι - Νίκη για την Μπράιτον στο απόγευμα... ιστορίας για τον Μίλνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ζμέρχαλ «ντύθηκε»… Τόμας και ο Απόλλων δεν έχει φρένο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άντεξε στην Τρίπολη ο Ατρόμητος και βάζει σε μπελάδες τον Asteras AKTOR!

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Μια ακόμη νίκη για την Μπάγερν, ήττα της Λεβερκούζεν στο Βερολίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Iστορική η 21η Φεβρουαρίου για Μίλνερ - Στο πάνθεον της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Κόμο χαστούκισε στο Τορίνο τη Γιουβέντους και ονειρεύεται... σεντόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκαναν χαμό στο Γέρι οι οργανωμένοι της Ομόνοιας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χρυσός στο Βελιγράδι ο Τράικοβιτς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις η ενδεκάδα του Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μίλαν έκανε προφορική συμφωνία με τον Τζο Γκόμες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά που έγινε... 800άρης

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη