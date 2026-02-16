Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Απαιτώ το πρωτάθλημα - Κάντε 5/5 και σας περιμένει μεγάλο πριμ»

Παρότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν ρεπό την Δευτέρα (16/2), ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε εκτάκτως στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη για να μιλήσει με προπονητή και παίκτες, μετά το νέο "χαστούκι" που δέχτηκαν στη Λιβαδειά.

«Είμαι κοντά σας πάντα και μέχρι τέλους, ξέρετε πως δεν θα σας λείψει τίποτα, σας πιστεύω απόλυτα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρέπει, είναι απαίτηση δική μου και του κόσμου και είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξέρω πως μπορείτε να τα καταφέρετε. Απομένουν πέντε παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Αν κάνετε το 5/5 σας περιμένει ένα μεγάλο πριμ. Είστε η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

sdna.gr