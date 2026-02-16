ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όρθιος στο 92΄ έμεινε ο ψυχωμένος Πανσερραϊκός στο Περιστέρι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όρθιος στο 92΄ έμεινε ο ψυχωμένος Πανσερραϊκός στο Περιστέρι

Η ομάδα των Σερρών έβαλε δύσκολα στον Ατρόμητο και παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 63΄(αποβολή Ίβαν) κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (2-2) με γκολ του (new entry) πολύπειρου, Άλεξ Τεϊσέιρα στο 92΄.

Χωρίς καλές φάσεις και ιδιαίτερες συγκινήσεις κυλούσε το παιχνίδι μέχρι το 25΄.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Πολυχρόνη για ένα μαρκάρισμα του Κάλινιν στον Μανσούρ μέσα στην περιοχή με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Ο Τσούμπερ βρήκε στόχο από τα 11 μέτρα κι έδωσε το προβάδισμα (1-0) στον Ατρόμητο.

Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε το σκορ (1-1) στο 32΄. Μετά από γέμισμα στην περιοχή, ο Ίβαν μοίρασε την μπάλα στον Λύρατζη κι αυτός με σουτ έκανε το 1-1.

Μέσα σε ένα λεπτό στο β΄ημίχρονο, ο Ατρόμητος είχε δύο καλές ευκαιρίες. Στο 48΄ο Ίβαν δεν κατάφερε να βρει στόχο από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 49΄ο Χουτεσιώτς απέκρουσε διαγώνιο σουτ του Λύρατζη.

Αποβολή του Ιβάν

Στο 63΄ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ίβαν για μαρκάρισμα στον Μουντέ.

Ο Ατρόμητος αγωνιζόμενος με παίκτη παραπάνω, έχασε τεράστια ευκαιρία για γκολ στο 69΄. Ο Γιουμπιτάνα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Μίχορλ έκανε το πλασέ υπό πίεση και ο Κάλινιν απομάκρυνε σχεδόν πάνω στη γραμμή.

Γκολ o Μουτουσαμί

Το δεύτερο γκολ για τον Ατρόμητο ήρθε στο 87΄. Ο Μουτουσαμί κοντρόλαρε με το αριστερό και με υπέροχη δεξιά εκτέλεση εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-1).

Ισοφάριση με Τεϊσέιρα (2-2)

Ο Πανσερραϊκός δεν είχε πει την τελευταία του...κουβέντα. Στο 92΄έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μασκανάκη, ο Τεϊσέιρα (ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Ιανουαρίου) πήρε φοβερή κεφαλιά και βρήκε δίχτυα (2-2) διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι - θρίλερ.

Η...κατάρα του Περιστερίου χτύπησε τον Ατρόμητο που πέταξε βαθμούς σε ένα παιχνίδι που έδειχνε να έχει στα χέρια του παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα μετά το 63΄κι έχασε έδαφος στο κυνήγι της οκτάδας.

Ο Πανσερραϊκός πάλεψε το ματς και στο φινάλε κέρδισε με το...σπαθί του το βαθμό ελπίδας που τον ανεβάζει στους 9 βαθμούς.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Παπαδόπουλο, Τσιγγάρα, Ιβάν, Κάλινιν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανοίγει το πρόγραμμα στο κεντρικό court ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Σάκοτα: «Διαφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον Αντρέα Γεωργίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Παυλίδης: «Θα με σκότωνε ο Μουρίνιο αν αποκάλυπτα την τακτική μας για Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο εδώλιο ο Γιώργος Κούμας μετά την επίδοση κατηγορητηρίου εναντίον του - Ποια αδικήματα περιλαμβάνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στρακόσια: Η… τέχνη των πέναλτι – Από τη Λάτσιο και τον Ντιμπαλά, μέχρι την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στο καλεντάρι η πίστα Βαρκελώνης-Καταλονίας

AUTO MOTO

|

Category image

Μάουρο Καμορανέζι: Αποσυμπίεση

Απόψεις

|

Category image

Όρθιος στο 92΄ έμεινε ο ψυχωμένος Πανσερραϊκός στο Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Απαιτώ το πρωτάθλημα - Κάντε 5/5 και σας περιμένει μεγάλο πριμ»

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκάθαροι στον Λεβαδειακό: «Δεν υπάρχει η παραμικρή συμφωνία για πώληση παίκτη μας!»

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης - Θεραπεία για Μορόν και Γαλανόπουλο

Ελλάδα

|

Category image

To όνειρο ξεθωριάζει

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη