Όρθιος στο 92΄ έμεινε ο ψυχωμένος Πανσερραϊκός στο Περιστέρι

Χωρίς καλές φάσεις και ιδιαίτερες συγκινήσεις κυλούσε το παιχνίδι μέχρι το 25΄.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Πολυχρόνη για ένα μαρκάρισμα του Κάλινιν στον Μανσούρ μέσα στην περιοχή με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Ο Τσούμπερ βρήκε στόχο από τα 11 μέτρα κι έδωσε το προβάδισμα (1-0) στον Ατρόμητο.

Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε το σκορ (1-1) στο 32΄. Μετά από γέμισμα στην περιοχή, ο Ίβαν μοίρασε την μπάλα στον Λύρατζη κι αυτός με σουτ έκανε το 1-1.

Μέσα σε ένα λεπτό στο β΄ημίχρονο, ο Ατρόμητος είχε δύο καλές ευκαιρίες. Στο 48΄ο Ίβαν δεν κατάφερε να βρει στόχο από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 49΄ο Χουτεσιώτς απέκρουσε διαγώνιο σουτ του Λύρατζη.

Αποβολή του Ιβάν

Στο 63΄ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ίβαν για μαρκάρισμα στον Μουντέ.

Ο Ατρόμητος αγωνιζόμενος με παίκτη παραπάνω, έχασε τεράστια ευκαιρία για γκολ στο 69΄. Ο Γιουμπιτάνα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Μίχορλ έκανε το πλασέ υπό πίεση και ο Κάλινιν απομάκρυνε σχεδόν πάνω στη γραμμή.

Γκολ o Μουτουσαμί

Το δεύτερο γκολ για τον Ατρόμητο ήρθε στο 87΄. Ο Μουτουσαμί κοντρόλαρε με το αριστερό και με υπέροχη δεξιά εκτέλεση εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-1).

Ισοφάριση με Τεϊσέιρα (2-2)

Ο Πανσερραϊκός δεν είχε πει την τελευταία του...κουβέντα. Στο 92΄έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μασκανάκη, ο Τεϊσέιρα (ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Ιανουαρίου) πήρε φοβερή κεφαλιά και βρήκε δίχτυα (2-2) διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι - θρίλερ.

Η...κατάρα του Περιστερίου χτύπησε τον Ατρόμητο που πέταξε βαθμούς σε ένα παιχνίδι που έδειχνε να έχει στα χέρια του παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα μετά το 63΄κι έχασε έδαφος στο κυνήγι της οκτάδας.

Ο Πανσερραϊκός πάλεψε το ματς και στο φινάλε κέρδισε με το...σπαθί του το βαθμό ελπίδας που τον ανεβάζει στους 9 βαθμούς.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Παπαδόπουλο, Τσιγγάρα, Ιβάν, Κάλινιν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.

