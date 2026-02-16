Ξεκάθαροι στον Λεβαδειακό: «Δεν υπάρχει η παραμικρή συμφωνία για πώληση παίκτη μας!»
Ο Λεβαδειακός ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο πως δεν πρόκειται να μπει σε συζητήσεις για την πώληση κανενός παίκτη της ομάδας και σίγουρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία.
Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα για παίκτες του Λεβαδειακού που φέρονται να έχουν συμφωνήσει ήδη με άλλες ομάδες, με πολλά ρεπορτάζ να παρουσιάζονται τελευταία κυρίως για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
Ωστόσο, από την ομάδα της Βοιωτίας είναι ξεκάθαροι και τονίζουν πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία για πώληση οποιουδήποτε παίκτη από την ομάδα και για την ακρίβεια δεν είναι καν διατεθειμένοι να μπουν και σε οποιαδήποτε συζήτηση.
