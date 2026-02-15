Άργησε να ξυπνήσει και γκέλαρε ο Παναθηναϊκός

Κακή βραδιά και «γκέλα» για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από τον Λεβαδειακό και μπλέκοντας ακόμη περισσότερο στη διεκδίκηση της τετράδας.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» έμειναν στους ανέβηκαν στους 33 βαθμούς και παρέμειναν στο -6 από τους Βοιωτούς (με ματς λιγότερο). Από την άλλη πλευρά, οι Θεσσαλοί πήραν πολύτιμο πόντο στη μάχη της παραμονής, ξεφεύγοντας με +4 από την προτελευταία θέση.

Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» ουσιαστικά ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε χωρίς να κάνει ούτε τελική, πέρα από ένα φάουλ του Βισέντε Ταμπόρδα που βγήκε στα σώματα. Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ Novibet τον... σόκαρε γρήγορα, με τον Λιούμπομιρ Τούπτα να φεύγει στον χώρο στο 48ο λεπτό και να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Μόνο μετά το γκολ που δέχθηκε (και την είσοδο των Πάντοβιτς, Ζαρουρί) άρχισαν οι «πράσινοι» να γίνονται λίγο πιο απειλητικοί, με αποτέλεσμα να έρθει η ισοφάριση από τον Τάσο Μπακασέτα με ωραίο σουτ με το αριστερό στο 67ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, όμως, παρά την κατοχή και την προσπάθειά του να πιέσει, η ομάδα του Μπενίτεθ έμεινε μακριά από τις μεγάλες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει ισόπαλο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 3-4-3 παρέταξε την ομάδα του ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Λαφόν κάθισε στο τέρμα, με τους Γέντβαϊ, Τουμπά και Κάτρη τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Ερνάντεθ πήραν τις δύο πλευρές, ενώ Τσέριν και Μπακασέτας κινήθηκαν στον άξονα, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν στα «φτερά» του προωθημένου Σφιντέρσκι.

Με 3-4-3 αγωνίστηκε και η ομάδα του Σάββα Παντελίδη. Κάτω από τα δοκάρια έπαιξε ο Αναγνωστόπουλος, με κεντρικούς αμυντικούς Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδη. Τις πλευρές πήραν δεξιά ο Μασόν και αριστερά ο Όλαφσον. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν Ατανάσοφ, Ναόρ, μπροστά τους δεξιά ο Τούπτα, αριστερά ο Σίστο και στην κορυφή της επίθεσης ο Σαγκάλ.

Το ματς

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς κάτι αξιόλογο, με τη Λάρισα να πιέζει τον Παναθηναϊκό όταν είχε κατοχή της μπάλας και να μην τον αφήνει να δημιουργήσει. Η πρώτη υποψία απειλής για τους γηπεδούχους ήρθε στο 12ο λεπτό, όταν μία επικίνδυνη σέντρα του Ταμπόρδα πέρασε οριακά πάνω από το κεφάλι του Καλάμπρια.

Στην άλλη πλευρά, η ΑΕΛ Novibet έκανε αισθητή την παρουσία της, καθώς ένα κλέψιμο του Σαγκάλ και μία ωραία μπαλιά του στον Τούπτα δημιούργησαν μία επικίνδυνη συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, την οποία αποσόβησε με γρήγορη έξοδο ο Λαφόν. Το πρώτο μισό του ημιχρόνου συμπληρώθηκε με μία μόλις τελική, μακριά από την εστία από τον Ατανάσοφ.

Η πρώτη ωραία ανάπτυξη των παικτών του Παναθηναϊκού ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν οι Ταμπόρδα, Αντίνο, Σφιντέρσκι συνεργάστηκαν ταχύτατα, με τον πρώτο να πατάει περιοχή και να κάνει γύρισμα στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Λίγο αργότερα, στο 30ο λεπτό, ο Σίστο έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα, με τον Μπατουμπινσικά να πιάνει την κεφαλιά αλλά να μην απειλεί τον Λαφόν.

Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή αλλά μόλις μία τελική (ένα φάουλ του Ταμπόρδα στο τείχος), ενώ η ΑΕΛ Novibet είχε παραπάνω εκτελέσεις, αλλά χωρίς ούτε εκείνη να απειλήσει την εστία του Λαφόν.

Μετά από ένα πρώτο μέρος όπου δεν συνέβη τίποτα, η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός μπήκε ορμητικά και… βομβάρδισε για μερικά δευτερόλεπτα την ΑΕΛ Novibet, όμως άφησε ακάλυπτα τα νώτα του, με τον Τούπτα να φεύγει στην κόντρα και να πλασάρει τον Λαφόν για το 0-1 στο 48ο λεπτό.

Μετά το «σοκ» του γκολ, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και απείλησαν στο 56ο λεπτό με τον Καλάμπρια να σουτάρει αδύναμα και την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Παρόλα αυτά, στο 64’, η ΑΕΛ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν ο Τούπτα έφυγε πάλι στον χώρο, αλλά νικήθηκε αυτή τη φορά από τον Λαφόν.

Στην άλλη πλευρά, ο Ζαρουρί έκανε ένα επικίνδυνο σουτ που βρήκε σε αμυντικό και έφυγε λίγο έξω από την εστία του Αναγνωστόπουλου, στη μέχρι τότε πιο απειλητική φάση των γηπεδούχων. Τελικά, πολύ λίγο αργότερα ήρθε η ισοφάριση, σε μία από τις λίγες ορθολογικές επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ο Σφιντέρσκι κινήθηκε στον χώρο, γύρισε στον Ταμπόρδα, αυτός έσπασε στον Τσέριν και ο Σλοβένος έστρωσε στον Μπακασέτα, που σούταρε δυνατά με το αριστερό για το 1-1 στο 67ο λεπτό.

Με νέα ώθηση μετά το γκολ αλλά και σημαντική συνεισφορά των αλλαγών του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει. Στο 72ο λεπτό ο Ζαρουρί πάτησε περιοχή και εκτέλεσε δυνατά τον Αναγνωστόπουλο, όμως ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων είχε απάντηση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σφιντέρσκι έκανε επικίνδυνο γύρισμα, αλλά ο Γέντβαϊ δεν κατάφερε να επωφεληθεί από τη μονομαχία με τον Φερίγκρα. Η επόμενη απειλή των «πράσινων» ήταν μία σέντρα-σουτ του Ταμπόρδα στο 80ο λεπτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έμειναν μακριά από τις μεγάλες ευκαιρίες. Το τελευταίο αξιοσημείωτο γεγονός ήταν ένα γκολ του Σφιντέρσκι στις καθυστερήσεις, με τον Πολωνό να είναι σαφώς εκτεθειμένος.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Τουμπά (58’ Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα, Αντίνο (58’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο έμειναν: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Κοντούρης, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα και Γιάγκουσιτς.

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84’Μούργος), Ατανάσοφ, Σίστο (73’ Πέρες), Σαγκάλ (68’ Ενγκόι) και Τούπτα (84’ Αποστολάκης).

Στον πάγκο έμειναν: Βενετεκίδης, Παντελάκης, Ουατάρα, Χατζηστραβός, Πασάς και Γκαράτε.

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Δημητριάδης, Μάτσας

4ος: Ματσούκας

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Πουλικίδης

sport-fm.gr