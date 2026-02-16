Άμεση εφαρμογή της απόφασης της ΚΟΠ από το ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

Με γνωστή την απόφαση από την Ομοσπονδία, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα (διαβάστε ΕΔΩ), για ερχομό ξένων διαιτητών, όχι μόνο για το VAR – όπως συνηθιζόταν μέχρι τώρα στη χρονιά – αλλά και εντός αγωνιστικού χώρου.

Μάλιστα, το μέτρο αυτό αναμένεται να έχει άμεση εφαρμογή, με δεδομένο ότι υπάρχει και ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια, για τη 23η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

Όπως πληροφορούμαστε, είναι ειλημμένη απόφαση ότι τον αγώνα της Κυριακής (22/02, 17:00), θα υπάρχει ξένος διαιτητής τόσο στο γήπεδο όσο και στο VAR.