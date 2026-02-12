Ο γνώριμος Όσμερς στο ντέρμπι της Τούμπας - Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής

Διαιτητής από τη Γερμανία ξανά σε ντέρμπι της Stoiximan Super League.

H KΕΔ ανακοίνωσε πως ο 41χρονος, Χαρμ Όσμερς, θα διευθύνει το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ και τέταρτος ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα είναι ο Γιόχαν Πφάιφερ, επίσης Γερμανός, και AVAR ο Αυστριακός, Γιόσεφ Σπάρνι.

Πρόκειται για ρέφερι πρώτης κατηγορίας, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές στα μέρη μας και φέτος θα βρεθεί για τρίτη φορά εδώ. Φέτος έχει σφυρίξει τα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και ΑΕΚ-Άρης 1-0 για την 6η και 11η αγωνιστική, αντίστοιχα. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στα μέρη μας σε άλλα τέσσερα ντέρμπι! Σφύριξε τα ΠΑΟΚ-Άρης (0-1), Ολυμπιακός-ΑΕΚ (4-1), Άρης-Παναθηναϊκός (2-0) για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για τα playoffs (2-1).

Κατά τα άλλα, στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Φωτιάς και στο VAR θα είναι οι Τζήλος, Ματσούκας, ενώ στο Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου και οι Ευαγγέλου, Πουλικίδης στο VAR.

