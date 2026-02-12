ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο γνώριμος Όσμερς στο ντέρμπι της Τούμπας - Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο γνώριμος Όσμερς στο ντέρμπι της Τούμπας - Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς ορίστηκε για να διευθύνει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Δείτε όλους τους ορισμούς.

Διαιτητής από τη Γερμανία ξανά σε ντέρμπι της Stoiximan Super League.

H KΕΔ ανακοίνωσε πως ο 41χρονος, Χαρμ Όσμερς, θα διευθύνει το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ και τέταρτος ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα είναι ο Γιόχαν Πφάιφερ, επίσης Γερμανός, και AVAR ο Αυστριακός, Γιόσεφ Σπάρνι.

Πρόκειται για ρέφερι πρώτης κατηγορίας, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές στα μέρη μας και φέτος θα βρεθεί για τρίτη φορά εδώ. Φέτος έχει σφυρίξει τα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και ΑΕΚ-Άρης 1-0 για την 6η και 11η αγωνιστική, αντίστοιχα. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στα μέρη μας σε άλλα τέσσερα ντέρμπι! Σφύριξε τα ΠΑΟΚ-Άρης (0-1), Ολυμπιακός-ΑΕΚ (4-1), Άρης-Παναθηναϊκός (2-0) για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για τα playoffs (2-1).

Κατά τα άλλα, στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Φωτιάς και στο VAR θα είναι οι Τζήλος, Ματσούκας, ενώ στο Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου και οι Ευαγγέλου, Πουλικίδης στο VAR.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά «σκόνταψε» η Άρσεναλ και... χάρηκε η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

EUROLEAGUE

|

Category image

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

AUTO MOTO

|

Category image

Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη