Ο γνώριμος Όσμερς στο ντέρμπι της Τούμπας - Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς ορίστηκε για να διευθύνει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Δείτε όλους τους ορισμούς.
Διαιτητής από τη Γερμανία ξανά σε ντέρμπι της Stoiximan Super League.
H KΕΔ ανακοίνωσε πως ο 41χρονος, Χαρμ Όσμερς, θα διευθύνει το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ και τέταρτος ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα είναι ο Γιόχαν Πφάιφερ, επίσης Γερμανός, και AVAR ο Αυστριακός, Γιόσεφ Σπάρνι.
Πρόκειται για ρέφερι πρώτης κατηγορίας, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές στα μέρη μας και φέτος θα βρεθεί για τρίτη φορά εδώ. Φέτος έχει σφυρίξει τα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και ΑΕΚ-Άρης 1-0 για την 6η και 11η αγωνιστική, αντίστοιχα. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στα μέρη μας σε άλλα τέσσερα ντέρμπι! Σφύριξε τα ΠΑΟΚ-Άρης (0-1), Ολυμπιακός-ΑΕΚ (4-1), Άρης-Παναθηναϊκός (2-0) για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για τα playoffs (2-1).
Κατά τα άλλα, στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Φωτιάς και στο VAR θα είναι οι Τζήλος, Ματσούκας, ενώ στο Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου και οι Ευαγγέλου, Πουλικίδης στο VAR.
