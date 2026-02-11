ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προχωράει τις ανανεώσεις Μάνταλου-Βίντα η ΑΕΚ

Δημοσιευτηκε:

Προχωράει τις ανανεώσεις Μάνταλου-Βίντα η ΑΕΚ

Πρόθεση της ΑΕΚ είναι να επεκτείνει τη συνεργασία της τόσο με τον Πέτρο Μάνταλο όσο και με τον Ντομαγκόι Βίντα και προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση για την ανανέωση των συμβολαίων τους.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο, θεωρούν πολύ σημαντικό τον ρόλο τόσο του αρχηγού της Ένωσης όσο και του Κροάτη αμυντικού, όχι μόνον εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και εντός αποδυτηρίων και είναι δεδομένο, πως με την έγκριση και του Μάρκο Νίκολιτς, υπάρχει απόφαση για επέκταση της συνεργασίας. 

Θυμίζουμε πως ο Πέτρος Μάνταλος, αποτελεί σημαία και αρχηγό της ΑΕΚ βρισκόμενος στην ομάδα από το 2014 έχοντας κατακτήσει σε αυτά τα δύο χρόνια δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και το νταμπλ τη σεζόν 2022/2023. Το πιο πιθανό η επέκταση της συνεργασίας μαζί του να αφορά ένα έτος αλλά δεν αποκλείεται να υπογραφεί επέκταση και για δυο χρόνια κάτι που θα φανεί όταν ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες. 

Ο Ντομαγκόι Βίντα από την πλευρά του, που αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2022 και διανύει την τέταρτη σεζόν του στην ΑΕΚ έχοντας κατακτήσει με την ομάδα το νταμπλ του πρώτου χρόνου, αποτελεί επίσης όλα αυτά τα χρόνια σημείο αναφοράς, ενώ φέτος παρ' ότι δεν είναι βασικός μετρά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η εκτίμηση του Νίκολιτς προς τον Βίντα είναι τεράστια, τον θεωρεί στρατιώτη της ομάδας και από τη στιγμή που τόσο ο προπονητής - όσο και όλος ο οργανισμός - αλλά και ο ίδιος ο παίκτης, θέλουν να προχωρήσει η επέκταση της συνεργασίας, οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτό που απομένει πλέον, είναι το προσεχές διάστημα να ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες τόσο με την περίπτωση του Μάνταλου όσο και με αυτή του Βίντα προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να κλείσουν δυο ανανεώσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες είναι σημαντικοί επαναλαμβάνουμε όχι μόνο εντός τερέν αλλά και εντός αποδυτηρίων. 

sdna.gr

