Στο επίκεντρο ο Μεϊτέ και οι επιστροφές: Τα πλάνα του ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκό

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα εξελίσσεται με ένα βασικό ερωτηματικό να παραμένει ανοιχτό: τη διαθεσιμότητα του Σουαλιό Μεϊτέ.

Ο Γάλλος μέσος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η παρουσία ή η απουσία του επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου το παιχνίδι.Ο Μεϊτέ έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή από το ντέρμπι με τον Άρη, λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο, με το ιατρικό επιτελείο να επιλέγει προσεκτική διαχείριση. Πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα σε κομβικό σημείο, που απαιτεί καθημερινή αξιολόγηση και ελεγχόμενη επιβάρυνση, ώστε να αποφευχθεί υποτροπή. Για τον λόγο αυτό, ο ΠΑΟΚ σκοπεύει να περιμένει τον ποδοσφαιριστή μέχρι τέλους.

Την ίδια στιγμή, ο Λουτσέσκου εξετάζει συγκεκριμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ο Τόμας Κεντζιόρα αναμένεται να επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας, προσφέροντας σταθερότητα και εμπειρία, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης αποτελεί επιλογή για καλύτερη ανάπτυξη από πίσω.

Στην επιθετική γραμμή, ο Τάισον εμφανίζεται έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού, δίνοντας ένταση, ταχύτητα και κάθετη απειλή, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που θα αναζητήσει γκολ. Παράλληλα, αλλαγή αναμένεται και στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ανέστη Μύθου να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

