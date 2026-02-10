ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ηλιόπουλος: «Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν αλλά η σπίθα μπήκε» - Τι είπε για το «σύστημα» και τις «τρικλοποδιές»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος παρέστη στην εκδήλωση των παλαιμάχων της ΑΕΚ όπου έκοψαν την πίτα τους.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, έστειλε το δικό του μήνυμα μιλώντας για το «σύστημα και τις τρικλοποδιές» ενώ τόνισε για την προσπάθεια που καταβάλει η ομάδα του Δικεφάλου, πως εμείς «πάμε βήμα-βήμα, χωρίς πολλά λόγια και θα τα ξαναπούμε τον Μάιο».

Αναλυτικά όλα όσα ειπε: «Αν το παρελθόν έχει πράγματα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αυτό είναι κατανοητό. Όταν όμως εμπεριέχει δόξα, ινδάλματα, την Ιστορία της ΑΕΚ, όταν εμπεριέχει ανθρώπους που είναι ο ορισμός της αξιοπρέπειας. Σήμερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά που είχατε παλιά στα δικά σας χρόνια. Αυτές λοιπόν οι τύψεις, οι προβληματισμοί που υπήρχαν στα δικά σας χρόνια δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Άρα αν λησμονήσουμε το παρελθόν, εσάς, τους ανθρώπους που ίδρωναν τη φανέλα με τον τρόπο που το κάνατε εσείς, είναι σαν να ξεχνάμε την Ιστορία μας. Είναι σαν να φεύγουμε και να χανόμαστε στη ζούγκλα. Είναι σαν να μπαίνουμε σε τροπικά δάση και να μην ξέρουμε που είναι το παρελθόν, το παρόν και πως θα βγούμε στο μέλλον.

Απείχα για αρκετά χρόνια από το ποδόσφαιρο. Επέστρεψα τελευταία. Πολύ μικρός θυμάμαι το παιχνίδι με τη Γιουβέντους και την ΑΕΚ που ήμουν ΑΕΚάκι σε μικρή ηλικία. Θυμάμαι κι άλλα κάποια έντονα, το γκολ του Νικολούδη το φάουλ και επέστρεψα στο ποδόσφαιρο για να δημιουργηθεί αυτό που λείπει. Η αξιοπρέπεια, η άμυλα και οι νίκες να είναι μέσω ευ αγωνίζεσθαι. Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν. Έλεγαν ότι είμαι πιο ρομαντικός από ό,τι πρέπει. Που θα πάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν; Καταλαβαίνετε τι λέω. Για το σύστημα, για το πως μπαίνουν οι τρικλοποδιές εκτός γηπέδου, αλλά και εντός με πλαϊνούς τρόπους. Σου λέει που πάει αυτός; Τι λέει; Κάθε μέρα που περνά μαθαίνουν ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Η σπίθα μπήκε και θα υπάρξει και η φλόγα, που μεγαλώνει και τότε τα πράγματα έρχονται σε μια ισορροπία. Δεν μπορεί η ανισορροπία να την υπερσκελίσει. Η ισορροπία είναι αυτό που υπάρχει στο σύμπαν, στη γη, αυτό που ζούμε. Χωρίς ισορροπία, χωρίς ζυγαριά, κάποια στιγμή θα έρθει η καταστροφή. Τι θα κάνει η ΑΕΚ; Είπες για πρωταθλήματα, για Conference. Ας πιστεύουμε μέσα μας αυτό που θέλουμε, δεν χρειάζεται να λέμε, θα το δούμε στην πράξη. Ας πιστεύουμε αυτό που είναι για κάποιους όνειρο και όραμα. Χωρίς πολλά λόγια και βήμα βήμα θα τα ξαναπούμε τον Μάιο.

Θα σου δώσω ό,τι πιο ιερό και πιο συγκλονιστικό σε σχέση με την Αρχαία Ελλάδα, τα ιδεώδη και το ευ αγωνίζεσθαι. Ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο άμυλας και ειρήνης. Δεν θέλουμε βία. Τη βία να τη μετατρέπουμε σε αγωνιστικό πάθος, πείσμα, κατάκτηση, νίκη και ειρήνη».

Μανωλάς σε Ηλιόπουλο: «Θυμίζετε κάτι από Μπάρλο - Να πάρουμε το πρωτάθλημα και να πάμε ψηλά στο Conference League»

Η σημαία της ΑΕΚ και πρόεδρος του συνδέσμου παλαιμάχων Στέλιος Μανωλάς υποδέχτηκε στο βήμα τον Μάριο Ηλιόπουλο με μία μυθική ατάκα. Μόλις τον είδε του ειπε πως «Θυμίζετε κάτι από Μπάρλο» ενώ στη συνέχεια έδωσε και την ευχή του να πάρει ο Δικέφαλος το πρωτάθλημα και να πάει ψηλά στο Conference League. Μάλιστα ο Μανωλάς θέλησε να... τρολάρει τον Μάριο Ηλιόπουλο λόγω των πολλων καρτών που δέχεται η ομάδα λέγοντας του χαρακτηριστικά: «Πρόεδρε πρόσεχε θα πάρεις περισσότερες κάρτες από εμένα».

Διαβαστε ακομη