Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ με Τσέριν και Τουμπά

Σε φουλ ρυθμούς κύλησε η προπόνηση της Δευτέρας (09/02) για τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καλαφάτης”, μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στον Ολυμπιακό (1-0) για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο γκρουπ, με τους παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα να ακολουθούν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο. Το δεύτερο γκρουπ ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσε την προπόνηση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Τα ευχάριστα νέα για το τεχνικό επιτελείο ήταν η επιστροφή των Άνταμ Τσέριν και Αχμέντ Τουμπά σε πλήρεις ρυθμούς, ενισχύοντας τις επιλογές ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φακούντο Πελίστρι και Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκαναν οι Σίριελ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια και Μούσα Σισοκό.

Η προετοιμασία των πρασίνων συνεχίζεται με το βλέμμα στραμμένο στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (11/02, 20:30) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, εκεί όπου η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

