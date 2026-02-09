ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ με Τσέριν και Τουμπά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ με Τσέριν και Τουμπά

Ετοιμοπόλεμοι για την ρεβανς με τον ΠΑΟΚ

Σε φουλ ρυθμούς κύλησε η προπόνηση της Δευτέρας (09/02) για τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καλαφάτης”, μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στον Ολυμπιακό (1-0) για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο γκρουπ, με τους παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα να ακολουθούν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο. Το δεύτερο γκρουπ ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσε την προπόνηση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Τα ευχάριστα νέα για το τεχνικό επιτελείο ήταν η επιστροφή των Άνταμ Τσέριν και Αχμέντ Τουμπά σε πλήρεις ρυθμούς, ενισχύοντας τις επιλογές ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φακούντο Πελίστρι και Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκαναν οι Σίριελ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια και Μούσα Σισοκό.

Η προετοιμασία των πρασίνων συνεχίζεται με το βλέμμα στραμμένο στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (11/02, 20:30) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, εκεί όπου η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

sport24.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βαθιά ανάσα με... ήρωα Κότσιτς για Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος για την Ε.Ν. Ύψωνα που έκοψε τα φτερά της ΑΕΛ και άνοιξε τα δικά της

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

Τένις

|

Category image

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Ελλάδα

|

Category image

Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ με Τσέριν και Τουμπά

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκασπερίνι έθιξε ζήτημα ηθικής στη Serie A: «Ομάδες προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές με σκοπό…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτα πράγματα στο «Αλφαμέγα», τρία πέναλτι σε μερικά λεπτά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος η απεργία, επιστρέφει στην Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητος στη Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης: Χάρισε τη νίκη στην Αλ Ούλα με το 16ο φετινό του τέρμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Άρης - Ανόρθωση 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σεμέδο... ανάγκασε και την UEFA να ασχοληθεί μαζί του!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γρηγόρης Κάστανος: Πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σεμέδο, ποιος άλλος;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εύκολα στον 2ο γύρο του Qatar Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Οι έντεκα του Ράτζκοφ με Ανόρθωση - Πρώτη για Κάστανο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη