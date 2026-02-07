Σημαντική νίκη για τον Αστέρα

Στην Τρίπολη ο Αστέρας έκανε... all in, υποδεχόμενος τον Βόλο, καθώς η ομάδα του Ράσταβατς αγνοούσε τη νίκη από τις 30 Νοεμβρίου και το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο.

Χωρίς τον Φεντερίκο Μακέντα οι γηπεδούχοι στην αποστολή, ενώ ο Στέφαν Μάρκοβιτς ξεκίνησε ως βασικός, ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα των Αρκάδων.

Από πλευράς Θεσσαλών, ο Κάργας λόγω κόκκινης κάρτας παρέμεινε στον Βόλο, με τον νεαρό Τριανταφύλλου να παίρνει τη θέση του στα στόπερ.

Αρκετά κακό ποιοτικά το πρώτο ημίχρονο, με τις ευκαιρίες στις δύο εστίες να καταγράφονται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Oι Θεσσαλοί προσπάθησαν να απειλήσουν στο 4ο λεπτό, όμως η κεφαλιά του Λάμπρου κατέληξε άουτ.

Το υπόλοιπο κομμάτι του ημιχρόνου ήταν «κιτρινομπλέ» με τον Αστέρα να είναι ανώτερος, αλλά να μην καταφέρνει να βρει γκολ. Στο 9΄η κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου πέρασε άουτ, ενώ δώδεκα λεπτά αργότερα, ο Κετού αστόχησε με τη σειρά του σε κεφαλιά.

Στο 44΄καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του 45λεπτου, με τον Μπαρτόλο να δίνει στον Μουνιόθ, ο οποίος αστόχησε για εκατοστά με το 0-0 να συντροφεύει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ό,τι δεν κατάφερε όμως ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο το έκανε πράξη στην επανάληψη. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, οι Αρκάδες κέρδισαν πέναλτι από ανατροπή του Όκο, η οποία υποδείχτηκε μέσω VAR από τον διαιτητή Τσακαλίδη.

Εύστοχος ο Μπαρτόλο και 1-0 ο Αστέρας, κάτι που άξιζαν με την εμφάνισή τους οι παίκτες του Ράσταβατς. Ο ίδιος παίκτης δεκαπέντε λεπτά αργότερα «σφράγισε» τη νίκη για τους γηπεδούχους, όταν στο 75΄έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε άψογα τον Σιαμπάνη για το 2-0.

Μία χλιαρή κεφαλιά του Λάμπρου που κατέληξε στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου, ήταν η πρώτη ευκαιρία του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο, σε μία (ακόμα) κακή εμφάνιση από τους Θεσσαλούς. Το ματς «έκλεισε» με το πολύ δυνατό σουτ του Γρόσδη στο 89΄, το οποίο απομάκρυνε σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι(90΄Τζανδάρης), Μουνιόθ(79΄Τσίκο), Κέτου, Μπαρτόλο(90΄Γκονσάλες), Μίτροβιτς(46΄Καλτσάς), Οκό(72΄Τζιοακίνι)

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου(77΄Αγιάγκουα), Σόρια, Φορτούνα(61΄Αμπάντα), Μπουζούκης(61΄Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα(77΄Τσοκάνης), Γκονζάλες(61΄Μακνί), Λάμπρου.

sdna.gr