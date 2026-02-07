Με Περέιρα η ΑΕΚ στις Σέρρες - Εκτός ο Σαχαμπό

Στις Σέρρες βρίσκεται η ΑΕΚ, όπου αύριο (Κυριακή 8/2 16:00) θα αντιμετωπίσει τον τοπικό Πανσερραϊκό, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ευχάριστα νέα για τον Μάρκο Νίκολιτς, μιας και στην αποστολή για την αναμέτρηση επέστρεψε ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο του δεξιού ποδιού στο παιχνίδι με την Κραϊόβα, τραυματισμός που τον είχε αφήσει εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Όπως φαίνεται, ο Αργεντινός μέσος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Σέρβου προπονητή. Από την άλλη μεριά, οι Λούκα Γιόβιτς και Φελίπε Ρέλβας δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση, μιας και έχουν δηλωθεί για να εκτίσουν ποινή για κίτρινες κάρτες.

Επιπλέον, εκτός έμεινε και ο νεοαποκτηθείς, Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος πρόσφατα ανακοινώθηκε, αλλά είναι ακόμα ανέτοιμος κι αναμένεται να ενσωματωθεί σταδιακά στην ομάδα.

