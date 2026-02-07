Έτοιμος για Χαριλάου ο ΠΑΟΚ, σταθερά εκτός ο Κωνσταντέλιας

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε, όπως συνηθίζεται, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις.

Οι Χατσίδης , Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

sdna.gr