(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Χαμός στις Σέρρες για την ΑΕΚ Αθηνών!

Οι οπαδοί της Ένωσης, δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και αποθετική υποδοχή (αν και απαγορεύτηκαν τα καπνογόνα από την Αστυνομία) για την «κιτρινόμαυρη» αποστολή που έφτασε νωρίτερα στην πόλη των Σερρών, εν όψει του αυριανού αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Ο κόσμος της ΑΕΚ αποθέωσε τόσο τον Νίκολιτς όσο και τους ποδοσφαιριστές ζητώντας τη νίκη επί του Πανσερραϊκού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος θα έχει δυναμική υποστήριξη και την Κυριακή καθώς το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών αναμένεται κατακίτρινο με 5.000 οπαδούς της ΑΕΚ στις εξέδρες!







sdna.gr