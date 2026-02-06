ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Γκουγκεσασβίλι στον Ατρόμητο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Παίκτης του Ατρομήτου έως το τέλος της σεζόν θα είναι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ.
Ο δανεισμός του Γεωργιανού γκολκίπερ πήρε και επίσημη μορφή, με τον Δικέφαλο να ανακοινώνει την παραχώρησή του, στην ομάδα του Περιστερίου, προκειμένου να βρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στον Ατρόμητο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.
Καλή επιτυχία, Λούκα!»
sdna.gr