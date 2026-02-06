Παναθηναϊκός: Μεταγραφές με προοπτική και στόχευση το μέλλον

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε 9 κινήσεις μέσα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, κάτι που από την μία δείχνει ότι υπήρξαν πολλές αστοχίες στον καλοκαιρινό σχεδιασμό, αλλά από την άλλη αποδεικνύει την πρόθεση που είχαν οι άνθρωποι του συλλόγου να κάνουν διορθώσεις και να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ του για το μέλλον.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το «Τριφύλλι» μείωσε τον μέσο όρο ηλικίας του, αφού οι παίκτες που προσέθεσε στο δυναμικό του έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τα νιάτα, το υψηλό κίνητρο και τις μεγάλες φιλοδοξίες για την συνέχεια της καριέρας τους.

Αντίνο, Γιάγκουσιτς και Κοντούρης είναι 20 ετών, όπως και ο Κάτρης που επέστρεψε από δανεισμό. Ο Παντελίδης 23 και ο Τετέι 24, κάτι που σημαίνει πως άπαντες μπορούν να αποτελέσουν μέλη ενός ισχυρού κορμού για αρκετά χρόνια.

Φυσικά στον σύλλογο ήρθαν και δύο δανεικοί (Τσάβες, Χάβι Ερνάντεθ) και ένας ελεύθερος (Σισοκό), ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικίας που θα δώσουν λύσεις μέχρι το καλοκαίρι και καλύπτουν κάποια… χτυπητά κενά που είχαν προκύψει στην ομάδα.

Παράλληλα, στα ταμεία του συλλόγου μπήκαν μόλις 6.5 εκατομμύρια από τις πωλήσεις των Τετέ (6.2 εκατ.) και Ντραγκόφσκι (300 χιλ.), όμως βγήκαν 17.5 εκατομμύρια ευρώ, δείγμα της θέλησης που υπάρχει να στηριχτεί το νέο πρότζεκτ και να δημιουργηθεί ένα ρόστερ με ταχυδύναμη, ενέργεια, αντοχές και υψηλή τεχνική, που θα μπορέσει να πετύχει σημαντικά πράγματα, έχοντας κατεύθυνση την επόμενη σεζόν.

Αδιαμφισβήτητα ήταν μια πολύ γεμάτη μεταγραφική περίοδο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ιδανικά ίσως ήθελε να υλοποιήσει κι άλλες κινήσεις (ένα «6άρι» ή έναν επιθετικό για παράδειγμα) όμως ο χρόνος και οι δυσκολίες του Ιανουαρίου δεν του το επέτρεψαν.

