Συγκίνηση στην Τούμπα: Το βίντεο του ΠΑΟΚ για το «αντίο» στους οπαδούς που έφυγαν

Με ένα βίντεο για τις συγκινητικές στιγμές που έζησε η Τούμπα στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τους οπαδούς της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στις 27 Ιανουαρίου.

Το υλικό που δημοσίευσε ο Δικέφαλος του Βορρά καταγράφει τις ιδιαίτερες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο, σε μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να τιμούν με σεβασμό και σιωπή όσους «έφυγαν», δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο σύλλογος μεταφέρει μέσα από το βίντεο το κλίμα που επικράτησε χθες στο γήπεδο, σε μια στιγμή ενότητας, μνήμης και βαθιάς συγκίνησης για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Το αντίο της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα... pic.twitter.com/97e8V5Bf3m — PAOK FC (@PAOK_FC) February 2, 2026

sport-fm.gr