Πάλεψε με 10 παίκτες στη Λιόν και λύγισε στο φινάλε ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ

Έπεσε μαχόμενος ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε, αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για 50 λεπτά, ισοφάρισε με αριθμητικό μειονέκτημα, όμως λαβώθηκε στο τέλος και ηττήθηκε με 4-2 από την ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της League Phase, Λιόν στη Γαλλία για την 8η αγωνιστική του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 20′ με προβολή του Γιακουμάκη ύστερα από σέντρα του Ζίβκοβιτς, με τον Έλληνα φορ να μην πανηγυρίζει το γκολ του, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια του.

Οι Γάλλοι όμως απάντησαν με τον Ιμπέρ στο 28′ που μπήκε στην περιοχή από αριστερά και εκτέλεσε με το δεξί.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 40ο λεπτό για μαρκάρισμα πάνω στον Ντε Καρβάλιο.

Οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα με τον Μερά, που βρήκε δίχτυα με το δεξί από τα αριστερά της περιοχής στο 55′.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν εγκατέλειψε το ματς και ισοφάρισε, ακόμη και με δέκα παίκτες, με κεφαλιά του Μεϊτέ από κόρνερ του Ζίβκοβιτς από αριστερά στο 66′.

Η Λιόν τελικά βρήκε το τρίτο γκολ, με τον Κάραμπεκ, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 83′, αλλά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 88′ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έπειτα από πάσα από τα αριστερά.

Οι Γάλλοι βρήκαν και τέταρτο γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ροντρίγκες.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η Λιόν είχε την πρώτη τελική, με τον Μόρτον κάνει αδύναμο σουτ που κατέληξε στην αγκαλιά του Τσιφτσή, ενώ στο 16′ ο Μορέιρα βρήκε χώρο και εκτέλεσε με το δεξί, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα να φεύγει πιο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Στο 20′ όμως ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με προβολή του Γιακουμάκη, ο οποίος δεν πανηγύρισε, αλλά σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα με το νούμερο 12, που είναι αφιερωμένο στον κόσμο του Δικεφάλου.

Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε το ένα-δύο με τον Τάισον από το κόρνερ, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Έλληνας φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή.

Ο Μόρτον επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή με μακρινό σουτ στο 28′, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας μπλόκαρε.

Οι Γάλλοι όμως κατάφεραν τελικά να φέρουν το ματς στα ίσα με τον Ιμπέρ στο 34′. Ο 17χρονος μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και πλάσαρε με εσωτερικό φάλτσο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ μάλιστα έχασε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποβλήθηκε στο 40′ για μαρκάρισμα πάνω στον Ντε Καρβάλιο, αφού είχε αντικρίσει την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία μετά το γκολ της Λιόν.

Η Λιόν έκανε το 2-1 με ένα γκολ-καρμπόν. Στο 55′ ο Μερά πλάσαρε με το δεξί από τα αριστερά της περιοχής και βρήκε δίχτυα κάνοντας την ανατροπή για τη γαλλική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ δεν το έβαλε κάτω και πέτυχε να ισοφαρίσει με τον Μεϊτέ, ο οποίος επίσης δεν πανηγύρισε. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Μεϊτέ πήδηξε ψηλότερα από όλους και σκόραρε με κεφαλιά για το 2-2 στο 66′.

Στο 77′ ο Γιακουμάκης αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, συμπλήρωσε τρεις και, όπως και ο Κωνσταντέλιας, θα χάσει το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Στο 82′, και αφού συμβουλεύτηκε το VAR, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι του Μιχαηλίδη στον Ιμπέρ, με τον Κάραμπεκ όμως να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι στην εκτέλεσή του. Πριν την εκτέλεση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέταξε ένα μπουκάλι και αποβλήθηκε.

Ό,τι δεν κατάφερε στο 83′, ο Κάραμπεκ το έκανε στο 83′ πλασάροντας από κοντά έπειτα από πάσα από αριστερά και κάνοντας το 3-2 για τη Λιόν. Οι Γάλλοι έφτασαν και σε τέταρτο τέρμα, με τον Ροντρίγκες να αποφεύγει τον Κεντζιόρα από δεξιά και να νικά τον Τσιφτσή με το αριστερό.

ΛΙΟΝ: Ντεσάμπ, Κλάιφερτ (69′ Βινίσιους), Νιακατέ, Μάτα, Μέιτλαντ-Νάιλς, Ντε Καρβάλιο (87′ Ροντρίγκες), Μερά (69′ Γκονσάλβες), Μόρτον (46′ Τεσμάν), Κάραμπεκ, Μορέιρα (87′ Χαμντανί), Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ (90′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον (84′ Ντεσπόντοβ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (86′ Μύθου).

