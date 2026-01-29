«Ο πόνος δεν έχει χρώμα»: Το πανό των οπαδών της Λιόν για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Κίνηση αλληλεγγύης και σεβασμού από τους οπαδούς της Λιόν, οι οποίοι τίμησαν με τον δικό τους τρόπο τους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Οι φίλαθλοι των Γάλλων ετοίμασαν πανό και το σήκωσαν στις εξέδρες του Groupama Stadium στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον «δικέφαλο του βορρά», στέλνοντας παράλληλα ένα όμορφο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

«Ο πόνος δεν έχει χρώμα. Αναπαυτείτε εν ειρήνη», ανέφερε το πανό των οπαδών της Λιόν, που ταυτόχρονα ύψωσαν όλοι μαζί τα κασκόλ τους για να τιμήσουν τους εκλιπόντες.

sport-fm.gr