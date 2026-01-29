Μαγιαμπέλα: «Ενθουσιάστηκα μόλις άκουσα για την Ομόνοια - Μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα μιλώντας στην κάμερα των πρασίνων.

Ο Νοτιοαφρικανός ακραίος επιθετικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με το τριφύλλι, τόνισε ανάμεσα σε άλλα ότι μόλις άκουσε το ενδιαφέρον της Ομόνοιας ενθουσιάστηκε και ότι όποτε έπαιζε ως αντίπαλός της στο ΓΣΠ ένιωθε πολύ ωραία, εκφράζοντας τη χαρά του για τη μεταγραφή του.

Διαβάστε όσα ανέφερε...

Μιχλάλι, καλωσόρισες στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Πες μας τα πρώτα σου συναισθήματα και σκέψεις μετά τη μεταγραφή;

Αρχικά γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να δώσω το καλύτερό μου για την ομάδα και το Σύλλογο. Μόλις άκουσα για το ενδιαφέρον ήμουν πολύ ενθουσιασμένος στο να έρθω εδώ. Τώρα είμαι εδώ και όπως είπα, ας πιάσουμε δουλειά.

Γνώριζες στην ΟΜΟΝΟΙΑ γιατί τα τελευταία χρόνια έπαιζες στην Κύπρο. Τι σε έκανε να αποφασίσεις να έρθεις εδώ; Μίλησες ίσως με κάποιον;

Για να είμαι ειλικρινής, όποτε έπαιζα στο ΓΣΠ ένιωθα πολύ ωραία. Επίσης το περιβάλλον είναι καλό. Νομίζω όλοι στη χώρα γνωρίζουν πόσο μεγάλος Σύλλογος είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ και δεν χρειάζεσαι πολλή έρευνα. Είχα και άλλες επιλογές αλλά πήρα τη σωστή απόφαση με το να έρθω στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ για το μέλλον.

Είναι μεγάλοι οι στόχοι που έχουμε μπροστά μας. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και είμαστε στα playoffs του Κόνφερενς Λιγκ. Νιώθεις έτοιμος για τις προκλήσεις αυτές;

Ναι. Είμαι άνθρωπος που του αρέσουν οι προκλήσεις. Για ένα ποδοσφαιριστή είναι σημαντικό να έχει τέτοιες προκλήσεις. Το ποδόσφαιρο είναι μια σύντομη καριέρα και πάντα ήθελα να έχω προκλήσεις, να παίζω με καλούς παίκτες και όλα αυτά που είπες τώρα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να αποφασίσω να έρθω εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον και πιστεύω ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα με τον Σύλλογο. Είμαι περισσότερο από χαρούμενος που είμαι εδώ.

Μπορείς να στείλεις το πρώτου σου μήνυμα στον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Είδα τα μηνύματά σας στο ίνσταγκραμ. Ευχαριστώ για την ευγένεια, τη στήριξη και την αγάπη σας. Επιτέλους είμαι εδώ. Θα σας δω την Κυριακή στο γήπεδο. Ελπίζω να μην σταματήσετε το τραγούδι μέχρι το τέλος και να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί.