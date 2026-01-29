Για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ΠΑΟΚ και Λιόν, στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία

Το παιχνίδι, ωστόσο, θα γίνει στη σκιά του πολύνεκρου τροχαίου που έγινε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (28/1), όταν μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ. Πριν την έναρξη του αγώνα –για τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» αιτήθηκαν αναβολή, ωστόσο η UEFA αρνήθηκε– θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Η Λιόν αυτό που θέλει είναι να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης. Η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα έχει έξι νίκες στις επτά αγωνιστικές και με 18 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων έναντι της Άστον Βίλα (14-3 οι Γάλλοι και 11-4 οι Άγγλοι). Η λογική λέει πως μία απλή νίκη για την Ολιμπίκ, όπως αυτή της περασμένης Πέμπτης (22/1) επί της Γιουνγκ Μπόις (0-1) στη Βέρνη, θα την κρατήσει στην πρώτη θέση, δίνοντάς της το απόλυτο πλεονέκτημα ως τον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Δεδομένο, πάντως, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών για τον 52χρονο Πορτογάλο προπονητή.

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Europa League, όπου η Λιόν έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με τρία γκολ παθητικό –μαζί με τις αήττητες Φράιμπουργκ (17 βαθμοί) και Βικτόρια Πλζεν (11 βαθμοί)– στη Ligue 1 η ομάδα του Φονσέκα δέχεται κατά μέσο όρο κάτι παραπάνω από ένα γκολ. Την Κυριακή (25/1), οι «λιονέ» πέρασαν θριαμβευτικά από το «Σεν Σιμφοριέν» διαλύοντας με 5-2 την ουραγό Μετς, με τον Εντρίκ –που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής την Πέμπτη– να πετυχαίνει τρία γκολ για την ομάδα του Φονσέκα και να διατηρείται στην τέταρτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League. Ήταν η όγδοη σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και 10η στα 11 τελευταία ματς.

Ξεκούραστος, καθώς αναβλήθηκε η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, αλλά και με την ψυχολογία στα ύψη (τουλάχιστον αγωνιστικά) προερχόμενος από επτά διαδοχικές νίκες εντός κι εκτός συνόρων, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ». Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έρχεται από την επικράτηση με 2-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας, νίκη που «σφράγισε» την παρουσία της στην ενδιάμεση φάση του Europa League και της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω –μέχρι και την οκτάδα, έστω με ελάχιστες πιθανότητες. Οι Θεσσαλονικείς θα είναι ξεκούραστοι σωματικά, αλλά σίγουρα πολύ κουρασμένοι πνευματικά.

Στη διοργάνωση, οι «ασπρόμαυροι» με 12 βαθμούς είναι στη 12η θέση και, με συνδυασμό αποτελεσμάτων, εφόσον φυσικά περάσουν νικηφόρα για δεύτερη φορά από γαλλικό έδαφος (μετά το εντυπωσιακό 4-3 επί της Λιλ), ενδέχεται να βρεθούν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Πιο λογικό, πάντως, να διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη 16άδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας στην ενδιάμεση φάση. Το ευχάριστο είναι πως ο Λουτσέσκου δεν έχει προβλήματα, κάτι που σημαίνει πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, ενώ δεν αναμένονται άλλες αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε κόντρα στους «μπέτικος».

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα (Ισπανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΛΙΟΝ (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Μάτα, Κλάιφερτ, Κουμπεντί, Τέσμαν, Μόρτον, Ντε Καρβάλιο, Μέρα, Μορέιρα, Σατριάνο.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.