Επιπλοκή και άμεσα χειρουργείο στη Ρουμανία για τον έναν εκ των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθούν την Πέμπτη (29/1) οι δύο από τους τρεις τραυματίες του φονικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί και η μεταφορά των επτά σορών των αετόπουλων, που έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ρουμανίας, προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Ωστόσο, διαφορετική είναι η εξέλιξη για τον τρίτο τραυματία. Μετά τη νέα μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε επιπλοκή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο.

Ως εκ τούτου, θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται μετά τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες.

