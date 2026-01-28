ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με πάρα πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, μπήκαν έξι «μικροί» στην 20άδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με πάρα πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, μπήκαν έξι «μικροί» στην 20άδα

Λαβωμένος κόντρα στη Ρόμα αλλά ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (29/1, 22:00) στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πάρα πολλές απουσίες και συμπλήρωσε μετά... βίας 20άδα, συμπεριλαμβάνοντας έξι «μικρούς» από τη List B.

Συγκεκριμένα εκτός πλάνων έχουν τεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι που έχει συμπληρώσει κάρτες, οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια που ταλαιπωρείται ακόμα από ίωση.

Επιπλέον σε σχέση με την αρχική List A των «πράσινων» έχουν αποχωρήσει πλέον ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Ματέους Τετέ, Αντριάνο Μπρέγκου, Έλτον Φικάι, ενώ δεν έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Λούκας Τσάβες και Σαντίνο Αντίνο.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/1) περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι, ενώ ξανά απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σήμερα η επιστροφή των δύο τραυματιών από τη Ρουμανία - Εντός της ημέρας φτάνουν οι 7 σοροί

Ελλάδα

|

Category image

Αγωνία...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κι΄άλλη αποχώρηση από τον Άρη!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Europa League: Φινάλε με όνειρα πρόκρισης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα: Δύσκολη αποστολή στο ΣΕΦ με στόχο τη διεύρυνση του νικηφόρου σερί

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολυμπιακός: Πρόκριση, αλλά και πρόγραμμα βουνό

Ελλάδα

|

Category image

Επικός Μουρίνιο: Αγκαλιά με ball boy στη «θεότρελη» νίκη της Μπενφίκα επί της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποσά που ζαλίζουν - Τόσα εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της η Πάφος FC!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα ζευγάρια των πλέι οφ: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός και... στο βάθος Μπάγερν/Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ΠΑΟΚ και Λιόν, στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (29/1)

TV

|

Category image

Το ονειρικό ταξίδι τελείωσε στους 14 αγώνες και θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων των Παφιτών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός - Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Όλοι έβαλαν την Πάφος FC στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα της Πάφου που δεν... έφτασε για την 24άδα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη