Με πάρα πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, μπήκαν έξι «μικροί» στην 20άδα

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (28/1) την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (29/1, 22:00) στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πάρα πολλές απουσίες και συμπλήρωσε μετά... βίας 20άδα, συμπεριλαμβάνοντας έξι «μικρούς» από τη List B.

Συγκεκριμένα εκτός πλάνων έχουν τεθεί ο Κάρολ Σφιντέρσκι που έχει συμπληρώσει κάρτες, οι «λαβωμένοι» Πέδρο Τσιριβέγια, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια που ταλαιπωρείται ακόμα από ίωση.

Επιπλέον σε σχέση με την αρχική List A των «πράσινων» έχουν αποχωρήσει πλέον ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Ματέους Τετέ, Αντριάνο Μπρέγκου, Έλτον Φικάι, ενώ δεν έχουν ακόμα δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Ανδρέας Τεττέη, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Λούκας Τσάβες και Σαντίνο Αντίνο.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/1) περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι, ενώ ξανά απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.