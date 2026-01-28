ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διαιτητές Σούπερ Λίγκας: «Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Οι διαιτητές της Stoiximan Super League εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, η κοινωνία μας ολόκληρη πενθεί για τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του «δικεφάλου του βορρά» μετά το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι διαιτητές της Stoiximan Super League εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση για το δυσάρεστο συμβάν.

Η ανακοίνωση:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη ενημερωθήκαμε για τον τραγικό θάνατο επτά νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτή η απώλεια είναι μια ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η απουσία αυτών των νέων ανθρώπων θα είναι αισθητή όχι μόνο στον κύκλο των αγαπημένων τους, αλλά και σε όλους εμάς που αγαπάμε το άθλημα και την αθλητική κοινότητα.Ας τιμήσουμε τη μνήμη τους με σεβασμό και αλληλεγγύη.Με εκτίμηση,Οι Έλληνες Διαιτητές της Super League».

 

 

 

Διαβαστε ακομη