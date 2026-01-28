Ο Ιβάν Σαββίδης θα καλύψει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια των 7 φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι με τη Λιόν.

Ο πρόεδρος του «Δικεφάλου του Βορρά», Ιβάν Σαββίδης, τόνισε εξ αρχής ότι θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, ενώ θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα που ακολουθούν της τραγωδίας.

