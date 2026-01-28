ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ

Συγκλονισμένος ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας ανέφερε ότι ένας από τους τραυματίες του είπε ότι κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assistant - Η έρευνα θα δείξει αν αυτή είναι η αιτία του φονικού τροχαίου

«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assistant» φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία στον Έλληνα γιατρό, Δημήτρη Κούκουλα που βρέθηκε στο σημείο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος στον αέρα λέγοντας πως δεν είναι καλά,«δεν έχω αναπνοές, ήμουν με τη μητέρα ενός εκ των άτυχων παιδιών» ανέφερε ενώ πρόσθεσε ότι επικοινώνησε χθες (27/1) το βράδυ με συγγενείς των παιδιών ενώ ενημερώθηκε ότι η μητέρα του πολυτραυματία είναι καθ' οδόν για Ρουμανία.

Ωστόσο μένει να φανεί από την έρευνα αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, καθώς το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας απενεργοποιείται αυτόματα αν ο οδηγός ανάψει φλας, καθώς «αντιλαμβάνεται» ότι γίνεται αλλαγή λωρίδας εκούσια. Εν προκειμένω, φαίνεται από το βίντεο ότι ο οδηγός είχε ανάψει φλας, άρα αν το lane assistance λειτούργησε κανονικά δεν θα έπρεπε να τραβήξει τον οδηγό πίσω στη λωρίδα.

Τι είναι το lane assistance

Το lane assistance είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του.

Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.

Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο, αλλά το σύστημα βοηθά σημαντικά, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν υπάρχει κόπωση.

Το εν λόγω σύστημα διαφέρει από όχημα σε όχημα καθώς υπάρχουν και περιπτώσει που κρατά ενεργά το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας, κάνοντας συνεχείς μικρές διορθώσεις στο τιμόνι.

