«Αδύνατη η αναβολή του ματς με τη Λιόν» απάντησε η UEFA στον ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα...

Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να μαζέψει όση ψυχική δύναμη μπορεί για να παίξει κανονικά την Πέμπτη απέναντι στη Λιόν στη Γαλλία, μετά τον χαμό των οπαδών του στην άσφαλτο, στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας…

Η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, συνεπώς ο «δικέφαλος του βορρά» θα ταξιδέψει κανονικά για τη Γαλλία την Τετάρτη, εν μέσω βαρύ πένθους.

