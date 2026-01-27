ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πορεία του μοιραίου βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ- Επιζών ενημέρωσε για το θανατηφόρο τροχαίο

Η πορεία του μοιραίου βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, από το αντίθετο ρεύμα, στη Ρουμανία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το σοκαριστικό τροχαίο με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία, έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το 'Χουμε» ο Νίκος Βλαχάκης, υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία.

Επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα περί επτά νεκρών, από τους δέκα συνολικά, οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν σε βανάκι ελληνικής κυκλοφορίας για να μεταβούν στη Λυών της Γαλλίας και να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας, συνόψισε πως δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο ενώ πρόσθεσε πως ένας εκ των επιζώντων ήταν και αυτός που ενημέρωσε για το τροχαίο, την ύπαρξη νεκρών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

«Βρισκόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία με τις Λιμενικές Αρχές και κλιμάκιο της Ελληνικής Πρεσβείας μεταβαίνει αεροπορικώς επί τόπου για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε η σφοδρή σύγκρουση ο κος Βλαχάκης τόνισε πως, σε αυτή τη φάση οι πληροφορίες αντλούνται από τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ρουμανικές αρχές.

«Επιχειρήθηκε προσπέραση από το βαν και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας» περιέγραψε ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, συνοψίζοντας πως έτσι συντελέστηκε σφοδρή μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό.

Ο κος Βλαχάκης επιβεβαίωσε πως στη συγκεκριμένη περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται πως στη δημοσιότητα δόθηκε χάρτης της διαδρομής την οποία και ακολουθούσε το βαν. Οι δέκα επιβάτες είχαν προορισμό τη Λυών, στην οποία και θα μετέβαιναν από το Λουγκόι (Εκεί μάλιστα βρίσκεται το νοσοκομείο στο οποία τελικά μεταφέρθηκαν οι τραυματίες).

Ο χρόνος του ταξιδιού που απέμενε, μέχρι τον τελικό προορισμό, υπολογιζόταν στις 17 ώρες και 16 λεπτά, σύμφωνα με GPS ενώ η συνολική διαδρομή είναι 21 ώρες και 56 λεπτά.

Το ταξίδι, οδικώς και χωρίς στάσεις, είναι περίπου μία ημέρα.

