Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ

Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Δυσάρεστη είδηση από τη Ρουμανία. Ένα μικρό λεωφορείο που ταξίδευε από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό DN6 – E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μια βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Από το δυστύχημα, επτά άτομα έχουν βρει τραγικό θάνατο, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο ακριβής συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται στο συμβάν βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις διάσωσης ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί ή εκτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές ενώ προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρεστι μεταβαίνει αμεσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα

«Σας παρακαλώ να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό...

Είμαστε σε επαφές με τις αρχές...

Θα ενημερώνεστε για οτιδήποτε έχουμε».

