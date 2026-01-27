ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη - Οι πρώτες στιγμές μετά το σοκαριστικό τροχαίο

Μαύρη ημέρα ξημέρωσε για τον Δικέφαλο -και όχι μόνο-, με επτά φίλους του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους πηγαίνοντας στη Γαλλία, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας είναι σοκαριστικές και το τοπίο μοιάζει «βομβαρισμένο» με τον δρόμο να έχει γεμίσει συντρίμμια μετά τη σφροδρότατη σύγκρουση.

