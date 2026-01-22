ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί καταθέτοντας πολύ υψηλή προσφορά και να προχωρήσει σε προσθήκες με προτεραιότητα τον Αντρέ Λουίζ.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κρατήσουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Όπως έχουμε επισημάνει, η διοίκηση του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη ότι θέλει να ανανεώσει τη συνεργασία με τον Μαροκινό σέντερ φορ και, σύμφωνα με πληροφορίες, του έχει καταθέσει πολύ υψηλή προσφορά ευελπιστώντας ότι θα αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο έμπειρος επιθετικός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού (εισπράττει 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο), αλλά η πειραϊκή ΠΑΕ έχει ανέβει ήδη πιο ψηλά, κάνοντας την υπέρβαση για τα ελληνικά δεδομένα, προσφέροντας του ετήσιες αποδοχές που, μαζί με τα μπόνους, αγγίζουν συνολικά τα τρία εκατ. ευρώ.

Ο Ελ Κααμπί από την πλευρά του, έχει εκτιμήσει την στάση του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια, όπως και του κόσμου, που τον αποθέωσε για ακόμη μία φορά στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, τη στιγμή που σηκώθηκε από τον πάγκο για να κάνει προθέρμανση και λίγο μετά να περάσει στον αγώνα.

Ο Αφρικανός δεν ξεχνάει ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που του άνοιξε πάλι την πόρτα της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2023, σε ηλικία 30 ετών, κι ότι έχει κατακτήσει με τους ερυθρόλευκους έναν ευρωπαϊκό τίτλο, Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και έχει συμμετάσχει στο Champions League, στο Europa League και στο Europa Conference League.

Παρεμπιπτόντως, ο Ελ Κααμπί απέρριψε δύο σημαντικές προσφορές από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ τους τελευταίους μήνες, ενώ δεν έχει ενδώσει μέχρι τώρα και στο πρέσινγκ της Αλ Σαμπάμπ. Με τα έως σήμερα δεδομένα, στον Πειραιά αισιοδοξούν ότι ο Μαροκινός επιθετικός θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, υπάρχει κινητικότητα για προσθήκες στο ρόστερ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με την απόκτηση εξτρέμ και ίσως κεντρικού χαφ.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι ο Βραζιλιάνος Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε και βρισκόμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Υπάρχουν δύο ακόμη λύσεις, με έναν παίκτη από την Ευρώπη και έναν από τη Λατινική Αμερική.

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησαν υποσχέσεις τα «φυντάνια» του ΘΟΪ Λακατάμιας στο παιχνίδι Κυπέλλου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πάει για τo «μπαμ» με τον επαναπατρισμό του Πακετά η Φλαμένγκο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι φαίνεται να αλλάζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου το sold out με Μπαρτσελόνα, ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Ελλάδα

|

Category image

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eτοιμάζει νέα ενδεκάδα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι αναποδιές πιέζουν τον Ρόκα για προσθήκες

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισε έναν παλιό γνώριμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ιστορία

Απόψεις

|

Category image

Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Πέδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη