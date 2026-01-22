Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κρατήσουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Όπως έχουμε επισημάνει, η διοίκηση του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη ότι θέλει να ανανεώσει τη συνεργασία με τον Μαροκινό σέντερ φορ και, σύμφωνα με πληροφορίες, του έχει καταθέσει πολύ υψηλή προσφορά ευελπιστώντας ότι θα αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο έμπειρος επιθετικός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού (εισπράττει 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο), αλλά η πειραϊκή ΠΑΕ έχει ανέβει ήδη πιο ψηλά, κάνοντας την υπέρβαση για τα ελληνικά δεδομένα, προσφέροντας του ετήσιες αποδοχές που, μαζί με τα μπόνους, αγγίζουν συνολικά τα τρία εκατ. ευρώ.

Ο Ελ Κααμπί από την πλευρά του, έχει εκτιμήσει την στάση του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια, όπως και του κόσμου, που τον αποθέωσε για ακόμη μία φορά στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, τη στιγμή που σηκώθηκε από τον πάγκο για να κάνει προθέρμανση και λίγο μετά να περάσει στον αγώνα.

Ο Αφρικανός δεν ξεχνάει ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που του άνοιξε πάλι την πόρτα της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2023, σε ηλικία 30 ετών, κι ότι έχει κατακτήσει με τους ερυθρόλευκους έναν ευρωπαϊκό τίτλο, Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ και έχει συμμετάσχει στο Champions League, στο Europa League και στο Europa Conference League.

Παρεμπιπτόντως, ο Ελ Κααμπί απέρριψε δύο σημαντικές προσφορές από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ τους τελευταίους μήνες, ενώ δεν έχει ενδώσει μέχρι τώρα και στο πρέσινγκ της Αλ Σαμπάμπ. Με τα έως σήμερα δεδομένα, στον Πειραιά αισιοδοξούν ότι ο Μαροκινός επιθετικός θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, υπάρχει κινητικότητα για προσθήκες στο ρόστερ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με την απόκτηση εξτρέμ και ίσως κεντρικού χαφ.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι ο Βραζιλιάνος Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε και βρισκόμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Υπάρχουν δύο ακόμη λύσεις, με έναν παίκτη από την Ευρώπη και έναν από τη Λατινική Αμερική.

Πηγή: sport24.gr