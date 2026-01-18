ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη λίστα της Νάπολι o Τζόλης σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport

Οι Ιταλοί συνδέουν τον Χρήστο Τζόλη με τη Νάπολι, που έχει στον στόχαστρο τον Έλληνα διεθνή για να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης.

Ζεστό φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον της Νάπολι για τον Χρήστο Τζόλη, καθώς οι Παρτενοπέι κινούνται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά ψάχνοντας ενίσχυση για τα άκρα της επίθεσής τους. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα από την Gazzetta dello Sport, ο διεθνής εξτρέμ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο 23χρονος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, όντας ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον της Νάπολι για εκείνον συνδέεται άμεσα με την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Νόα Λανγκ. Ο Ολλανδός διανύει μια δύσκολη χρονιά στην Ιταλία, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και απογοητευτικά στατιστικά, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή.

Εάν αυτό το ενδεχόμενο εκπληρωθεί, ο Τζόλης θα προβάλλει ως ιδανική επιλογή για να καλύψει το κενό του 26χρονου επιθετικού. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν η Κλαμπ Μπριζ θα δεχθεί να παραχωρήσει μέσα στον χειμώνα έναν από τους πιο κομβικούς της ποδοσφαιριστές, ο οποίος φέτος έχει 11 γκολ και 16 ασίστ σε 32 συμμετοχές με τους Βέλγους.

Λίγες ημέρες πριν, ο Έλληνας διεθνής είχε συνδεθεί και με την Τότεναμ, με τους Άγγλους τότε να αναφέρουν ότι η Μπριζ θα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την παρχώρησή του εαν και εφόσον το προτεινόμενο ποσό αγγίζει τα 40 εκατ.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαΔΙΕΘΝΗ

