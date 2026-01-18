Όταν οι ακαδημίες πετυχαίνουν τον στόχο τους

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να απολαμβάνει τους καρπούς της εξαιρετικής δουλειάς που επιτελείται στις ακαδημίες του. Δεν είναι τυχαίο που «δικά» του παιδιά είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στη μέχρι σήμερα πορεία του Δικεφάλου του Βορρά σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Ειδικά στο πρωτάθλημα, ο 22χρονος Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει «όργια» και αναδεικνύεται σε ηγέτη της ομάδας.

Πραγματικά, χαίρεσαι να βλέπεις αυτόν τον παίκτη να αγωνίζεται. Το ερχόμενο καλοκαίρι σίγουρα θα γίνει «σφαγή» για την απόκτησή του από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Στον θεσμό του κυπέλλου, δύο πιτσιρικάδες ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών τής, μέχρι σήμερα, πορείας του ΠΑΟΚ προς τον μεγάλο τελικό. Ο 21χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Ατρόμητου και χάρισε στην ομάδα του δραματική πρόκριση στους «8», ενώ ο 18χρονος σέντερ φορ Ανέστης Μύθου άνοιξε το σκορ στο πρόσφατο παιχνίδι μέσα στο «Καραϊσκάκης» σε βάρος του Ολυμπιακού, στη μάγκικη νίκη-πρόκριση του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του θεσμού.

Τα παραδείγματα της φοβερής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι πολλά. Έχουμε και λέμε, ο 23χρονος Χρίστος Τζόλης διαπρέπει στη βελγική Κλαμπ Μπριζ και ήδη έχει πει στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, ο 20χρονος φορ Στέφανος Τζίμας ανήκει στην Μπράιτον της αγγλικής Premier League, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αγωνίζεται στην Μπουντεσλίγκα με τα χρώματα της Βόλσμπουργκ, ενώ στη Γερμανία και στην Άουγκσπουργκ παίζει και ο αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης.

Όλοι αυτοί οι παίκτες αναδείχθηκαν μέσα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, οι οποίες μαζί με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς είναι μακράν οι καλύτερες στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε επίπεδο την τελευταία δεκαετία και μπήκε σφήνα στους τρεις μεγάλους της Αθήνας, όχι μόνο με τα εκατομμύρια του Σαββίδη αλλά και λόγω της σωστής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του.