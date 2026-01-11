Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

«Σίγουρα ήταν μια περίοδος που ξεκουραστήκαμε, περάσαμε χρόνο με την οικογένειά μας, ήταν ωραία και τώρα έχουμε επιστρέψει με την ίδια νοοτροπία. Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, τα βλέπουμε ξεχωριστά, αλλά είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μισό της σεζόν» τόνισε αρχικά ο Ελβετός εξτρέμ.

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Θεωρώ πως θα είναι μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, θα είναι δύσκολο ματς, όπως όλα, αλλά είμαστε έτοιμοι, γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και θα τις χρησιμοποιήσουμε όπως πάντα και φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους, σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και για μένα προσωπικά να βοηθήσω την ομάδα μου από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε παίζω από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε παίζω για δέκα λεπτά, να βοηθάω και να σκοράρω».

Για το πώς τα περνά έως τώρα στην ΑΕΚ: «Ήταν ωραία περίοδος, ήταν καλή, μου άρεσε πολύ η πόλη, μου αρέσει πολύ το club, επίσης το γήπεδο της ομάδας μου με τους εκπληκτικούς φιλάθλους μας και είναι πάντα μεγάλη ευχαρίστηση να παίζω μπροστά τους. Όταν μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο είμαι ενθουσιασμένος για να δώσω όλα όσα έχω».

sdna.gr