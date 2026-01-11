ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

Έτοιμη είναι η ΑΕΚ για το δεύτερο μισό της σεζόν, με τον Ντέρεκ Κουτέσα να τόνισε στην κάμερα της NOVA πως η ομάδα θα συνεχίσει με την ίδια νοοτροπία καθώς στόχος είναι η κατάκτηση τίτλων.

«Σίγουρα ήταν μια περίοδος που ξεκουραστήκαμε, περάσαμε χρόνο με την οικογένειά μας, ήταν ωραία και τώρα έχουμε επιστρέψει με την ίδια νοοτροπία. Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, τα βλέπουμε ξεχωριστά, αλλά είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μισό της σεζόν» τόνισε αρχικά ο Ελβετός εξτρέμ.

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Θεωρώ πως θα είναι μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, θα είναι δύσκολο ματς, όπως όλα, αλλά είμαστε έτοιμοι, γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και θα τις χρησιμοποιήσουμε όπως πάντα και φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους, σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και για μένα προσωπικά να βοηθήσω την ομάδα μου από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε παίζω από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε παίζω για δέκα λεπτά, να βοηθάω και να σκοράρω».

Για το πώς τα περνά έως τώρα στην ΑΕΚ: «Ήταν ωραία περίοδος, ήταν καλή, μου άρεσε πολύ η πόλη, μου αρέσει πολύ το club, επίσης το γήπεδο της ομάδας μου με τους εκπληκτικούς φιλάθλους μας και είναι πάντα μεγάλη ευχαρίστηση να παίζω μπροστά τους. Όταν μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο είμαι ενθουσιασμένος για να δώσω όλα όσα έχω».

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλες οι ευθύνες των οργανωμένων…

Απόψεις

|

Category image

Με Ποντένσε και Ροντινέι στη μάχη με ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, βλέμματα και στην αγορά

Ελλάδα

|

Category image

«Μεγάλη μάχη γιγάντων για τον Μουζακίτη – Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Λεβαντόφσκι: «Δεν αποσύρομαι ακόμη!»-Tα λόγια αγάπης για τη σύζυγό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μοναστηρλής, ο Παρασκευάς και το θέμα εμπιστοσύνης

Απόψεις

|

Category image

Οι προσδοκίες του Νταμάτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πιο απλός τρόπος... αποσυμπίεσης στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

Ελλάδα

|

Category image

Απόλυτα προσηλωμένος για να μην κάνει χαρακίρι στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σήμερα το νέο στοίχημα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποφασισμένη να κάνει… θόρυβο κόντρα στα προγνωστικά η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δυνατό ματς στο «Βικελίδης» - Νέο ξεκίνημα για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη