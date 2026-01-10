Η Πόρτο φλερτάρει τον Μουζακίτη σύμφωνα με Πορτογαλικό δημοσίευμα
Άλλος ένας μνηστήρας...
Νέες σειρήνες από το εξωτερικό για τον Χρίστο Μουζακίτη.
Σύμφωνα με πορτογαλικό ρεπορτάζ, η Πόρτο έχει βάλει στο... σημάδι τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να αξιώνουν 30 εκατ. ευρώ για την πώλησή του.
Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ανοιχτός και στον δανεισμό του, κάτι πάντως που δεν φαίνεται να έχει βάση, ενώ κάνει λόγο και για επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Γενάρη.
sdna.gr