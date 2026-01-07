ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε στα προημιτελικά του κυπέλλου ο ΟΦΗ και βρίσκει την ΑΕΚ!

Πήρε την πρόκριση κερδίζοντας με 2-0 τον Αστέρα

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε ξανά πως στο Κύπελλο έχει τον τρόπο του. Με ώριμη εμφάνιση και καθαρό αγωνιστικό πλάνο, οι Κρητικοί επικράτησαν 2-0 του Asteras AKTOR και εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου τους περιμένει η ΑΕΚ (14/01, 17:30, OPAP Arena).

Η ομάδα του Κοντή είχε τον έλεγχο από νωρίς, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και δεν βιάστηκε απέναντι στην κλειστή άμυνα των Αρκάδων. Το γκολ του Γκονζάλεθ στο 36', σε συνδυασμό με την αποβολή του Γιαμπλόνσκι στο 40', άλλαξε τις ισορροπίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμα και «σφράγισε» τη νίκη με το πέναλτι του Ισέκα, κρατώντας ζωντανά τα όνειρα Κυπέλλου και ονειρευόμενος για ακόμα μια χρονιά μια πολύ καλή πορεία. Με 9 παίκτες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Αστέρας!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ με 3-4-3 και τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Πούγγουρα να απαρτίζουν την τριάδα στα στόπερ. Ο Γκονζάλεθ είχε όλη τη δεξιά πλευρά, ο Χατζηθεοδωρίδης την αριστερή και οι Καραχάλιος-Αποστολάκης ήταν το δίδυμο στον άξονα. Σενγκέλια και Νους ήταν περισσότερο κλειστά παρά λειτουργούσαν ως εξτρέμ, έχοντας ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ισέκα.

Από την άλλη, ο Κρις Κόλμαν επέλεξε το 4-4-2 για τον Αστέρα. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Αγγελίδης, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Φερνάντεθ, Καστάνιο, Σίπτσιτς και Πομόνη. Γιαμπλόνσκι μαζί με Μούμο στα χαφ, με τον Καλτσά στο δεξί άκρο, τον Εμμανουηλίδη στο αριστερό και τους Μακέντα-Τζοακίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ξεκάθαρο πλάνο από την αρχή του παιχνιδιού από τον ΟΦΗ, ο οποίος κράταγε την μπάλα στα πόδια του, έχοντας κυκλοφορία και ψάχνοντας με υπομονή τους διαδρόμους στο μισό του Αστέρα. Οι Αρκάδες όμως, με καλή αμυντική λειτουργία και παίζοντας αρκετά κλειστά δεν άφηναν χώρους στον άξονα για κάθετο παιχνίδι και πολλές φορές ανάγκαζαν τους τρεις στόπερ του ΟΦΗ να ψάχνουν βεβιασμένες μπαλιές στους πλάγιους μπακ που είχαν την πλευρά.

Μάλιστα, ο Αστέρας ήταν αυτός που απείλησε πρώτος πριν συμπληρωθεί καλά-καλά το δεκάλεπτο, φεύγοντας πολύ γρήγορα στην κόντρα, με τον Τζοακίνι να γίνεται κάτοχος της μπάλας στον χώρο του κέντρου και να ψάχνει τον Εμμανουηλίδη στην πλάτη της άμυνας. Ο Έλληνας εξτρέμ μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος έκανε γρήγορη έξοδο και του έβαλε το στοπ πριν εκτελέσει.

 

Πηγή: sport-fm.gr

