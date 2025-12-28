Άρης: Έκλεισε τον Οτμάν Μπουσαΐντ!

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφική του κίνηση ολοκλήρωσε ο Άρης!

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την απόκτηση του Οτμάν Μπουσαΐντ, ο οποίος και αναμένεται να φτάσει αύριο, Δευτέρα (29/12), στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Αλέξης Σαββόπουλος, εφόσον ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις και πάνε όλα καλά, ο 25χρονος Βέλγος αριστερός εξτρέμ με ρίζες από το Μαρόκο θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο νεαρός άσος, ύψους 1,66μ., έφτιαξε το όνομά του στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας με τη φανέλα της Ουτρέχτης, με την οποία και κατέγραψε συνολικά 144 συμμετοχές με 11 τέρματα και 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

