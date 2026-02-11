Απολογία Ηλιόπουλου: «Η ντροπή είναι παντού στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Ο Μάκελι είχε αυτοπροταθεί, είναι σκάνδαλο»!

Η υπόθεση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου στο ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός συνεχίζεται με ένταση και νέες τοποθετήσεις, καθώς ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος έχει ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της. Η εκδίκαση πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΟ, μετά την πρώτη αναβολή, με τον Ηλιόπουλο να εμφανίζεται αποφασισμένος να παρουσιάσει -όπως ο ίδιος υποστηρίζει- στοιχεία και αλήθειες για όσα θεωρεί προβληματικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Από την αρχή της τοποθέτησής του, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και «σκοταδικές πρακτικές». Τόνισε ότι δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις και ότι θα μιλήσει «με περιοριστή», καθώς διαφορετικά «θα χρειάζονταν μέρες» για να ειπωθούν όλα. Κατηγόρησε τη γραμματεία της ΕΠΟ για διάκριση ως προς την κλήση του σε απολογία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρότερα περιστατικά που δεν εξετάστηκαν με την ίδια ταχύτητα. Ζήτησε επανειλημμένα σεβασμό από την επιτροπή, σημειώνοντας ότι δεν θα δεχθεί περιορισμούς στον τρόπο που θα απαντήσει.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε ότι «πολλά έχουν καταγγελθεί αλλά έχουμε φτάσει στο αμήν», προσθέτοντας πως βρίσκεται στο ποδόσφαιρο από το 2025 και ήδη συγκεντρώνει στοιχεία. Υποστήριξε ότι υπάρχει προσπάθεια από την ΕΠΟ να μετατραπεί από καταγγέλλων σε εγκαλούμενος, κάτι που -όπως είπε- «ξεφεύγει από τα όρια της λογικής». Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, Βασίλη Γκαγκάτση, λέγοντας ότι μάρτυρες κατηγορίας της Ομοσπονδίας έχουν μετατραπεί σε μάρτυρες υπεράσπισης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ντροπή».

Κεντρικό σημείο της απολογίας του ήταν η υπόθεση του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, την οποία χαρακτήρισε «σεισμό» και «σκάνδαλο». Υποστήριξε ότι ο Ολλανδός διαιτητής είχε αυτοπροταθεί πριν από τρία χρόνια για το παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, κάτι που -σύμφωνα με τον ίδιο- είχε καταγγελθεί τότε από στελέχη του ΠΑΟΚ. Ο νομικός εκπρόσωπος της ΑΕΚ πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις και στοιχεία από εκείνη την περίοδο, ενώ ο Ηλιόπουλος έκανε λόγο για «21 φάσεις που δεν δόθηκαν» και για πέναλτι που «δεν ήταν ξεκάθαρο», επιμένοντας ότι το VAR δεν έπρεπε να παρέμβει. Υποστήριξε ότι ο Μάκελι «έπρεπε να δει ότι δεν είναι καταφανές» και να απορρίψει την υπόδειξη του VAR.

Ο Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατηγορώντας τον Μάκη Γκαγκάτση ότι «επιχείρησε να γίνει φυσικός δικαστής» και ότι κατήγγειλε αβάσιμα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκαλώντας -όπως είπε- ένταση χωρίς λόγο. Τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» και επιβαρύνουν το ήδη τεταμένο κλίμα.

sport-fm.gr