Ξανά στον τελικό ο ηρωικός ΟΦΗ!

Το καμάρι της Κρήτης είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο ΟΦΗ των δέκα παικτών επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στο Λάμπρος Κατσώνης και σε συνδυασμό με το 1-1 του αγώνα πήρε το πολυπόθητο “εισιτήριο” και θα διεκδικήσει την δεύτερη κούπα της ιστορίας του στον τέταρτό του τελικό.

Πρωταγωνιστής για τον ΟΦΗ ο αρχηγός του Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Κρητικοί αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 34ο λεπτό, εξαιτίας της δεύτερης κίτρινης κάρτας που αντίκρισε ο Έντι Σαλσίδο. Ηρωικός και ο Νίκος Χριστογεώργος με πολύτιμες αποκρούσεις κατά την διάρκεια του αγώνα, με τον Λεβαδειακό να έχει ευκαιρίες, δοκάρι, αλλά να μην βρίσκει το γκολ.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και περιμένει τι θα συμβεί στο ζευγάρι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς πολλές φάσεις, αλλά με ένταση και από τις δύο πλευρές. Τα μαρκαρίσματα ήταν συχνά, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Σταδιακά και όσο ο αγώνας κυλούσε, ο Λεβαδειακός ήταν εκείνος που έπαιρνε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον ΟΦΗ να πιέζει από το mid block και να ψάχνει την στιγμή του στη μετάβαση.

Στο 15′ ο Αθανασίου ανέτρεψε τον Παλάσιος, λίγο πριν μπει στην περιοχή. Ο Παπαπέτρου τον απέβαλε αρχικά τον παίκτη του ΟΦΗ, ωστόσο αφού ειδοποιήθηκε από τον VAR, και άλλαξε την απόφασή του, δείχνοντας πως δεν υπάρχει καν παράβαση. Στο 32′ καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα. Ο Όζμπολτ μοίρασε στον Μπάλτσι, αυτός ελίχθηκε έξω από την περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 34ο λεπτό ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Σαλσίδο βρήκε με τις τάπες τον Τσοκάι και αποβλήθηκε από τον Παπαπέτρου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 41′ οι γηπεδούχοι ακούμπησαν το γκολ. Ο Παλάσιος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Όζμπολτ πήρε την κεφαλιά αλλά ο Γκονζάλεθ απομάκρυνε σε κόρνερ πάνω στην γραμμή.

Στο 45ο λεπτό οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ. Ο Γκονζάλεθ γέμισε στην περιοχή, ο Λαμπρόπουλος πήρε μια υπέροχη κεφαλιά και την έστειλε στο βάθος της εστίας του Λοντίγκιν.

Ο Λεβαδειακός έχασε την ευκαιρία για την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Παλάσιος έφτασε μέχρι την περιοχή των Βοιωτών, έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου.

Ο Λεβαδειακός, όπως ήταν φυσικό, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Μάγκνουσον, ο Παλάσιος πήρε την κόντρα από τον Αθανασίου και εκτέλεσε αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ στο 47ο λεπτό. Στο 51′ ο Βέρμπιτς μοίρασε στον Κωστή, αυτός έκανε το κοντρόλ και το πλασέ από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός.

Στο 60′ οι Βοιωτοί έφτασαν εκ νέου κοντά στο γκολ. Ο Πεντρόσο βγήκε τετ-α-τετ με τον Χριστογεώργο που τον νίκησε με σωτήρια επέμβαση. Ακολούθως ο Κωστή προσπάθησε να εκτελέσει, αλλά και πάλι επενέβη ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ. Οι Βοιωτοί έκλειναν τους Κρητικούς στην περιοχή τους, ενώ στο 68′ ο Βήχος απείλησε με σουτ, αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ φώναξε ξανά παρών.

Οι παίκτες του ΟΦΗ προσπαθούσαν να πάρουν κάποιες ανάσες, κερδίζοντας φάουλ μακριά από την περιοχή τους. Στο 82ο λεπτό, ο Παπαδόπουλος εκτέλεσε εκτός περιοχής, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει. Ο τερματοφύλακας των Κρητικών ήταν ξανά σωτήριος στο 83ο λεπτό, έπειτα από κεφαλιά του Παλάσιος.

Στο 90+3′ ο Τσάπρας βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και κόπηκε. Ο Μανθάτης εκτέλεσε σε δεύτερο χρόνο και έστειλε την μπάλα ψηλά. Οι Κρητικοί συνέχιζαν να πιέζονται από τον Λεβαδειακό, όμως παρέμειναν ψύχραιμοι και πανηγύρισαν ιστορική πρόκριση.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (57′ Πεντρόσο), Γκούμας (57′ Παπαδόπουλος), Μπάλτσι (46′ Βέρμπιτς), Παλάσιος, Όζμπολτ (79′ Οζέγκοβιτς)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ (84′ Πούγγουρας), Αθανασίου, Αποστολάκης (86′ Ισέκα), Ανδρούτσος, Φούντας (46′ Κανελλόπουλος), Νους (90+7′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσίδο

sport24.gr