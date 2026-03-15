Δήλωση που θα φέρει... μπόλικη συζήτηση

«Εγώ είμαι ικανοποιημένος με τους Κύπριους διαιτητές και θα τους ήθελα στα επόμενα παιχνίδια». Τοποθέτηση από τον προπονητή του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα που θα φέρει μπόλικη συζήτηση τις επόμενες μέρες.

Και δεν συνηθίζεται να λέγεται για κύπριους διαιτητές. Οι πλείστοι προπονητές, ούτε που θέλουν να τους... δουν, ζητώνας συνεχώς ξένουν ρεφ.

Ο Αργεντινός προπονητής του Απόλλωνα, ήταν κάπως ενοχλημένος από την παρουσία του διαιτητή Ράντοσαβ Κιντένοβ στο ντέρμπι με την Ανόρθωση, τονίζοντας πως επηρέασε το παιχνίδι με τις πολλές διακοπές και τις ομιλίες του με τους παίκτες και το VAR.

Χ.Χ