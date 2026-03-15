LIVE: Άρης - ΑΠΟΕΛ 0-0

Ντέρμπι με φόντο την Ευρώπη στο «Αλφαμέγα».

Ο Άρης υποδέχεται στις 19:00 τον ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο της Λεμεσού, για την τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Αμφότερες βρίσκονται εκτός των θέσεων που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια, γι’ αυτό και η νίκη αποτελεί μονόδρομο ώστε να πλησιάσουν τις ομάδες που προπορεύονται.

To LIVE του αγώνα

10' Σουτ του Τομάς, έξω.

7' Πρώτη τελική για τον ΑΠΟΕΛ με σουτ του Τομάς, δεν ανησυχεί ο Βανά.

3' Απειλεί με Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ, μπήκε από δεξιά στην περιοχή, ο Γιαγκό ανέκοψε σωτήρια το επικίνδυνο γύρισμά του.

2' Σουτ του Χαραλάμπους, μάζεψε ο Μπέλετς.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΡΗΣ: Άλβες, Σανέ, Μπαλογκούν, Γκόλντσον, Γιαγκό, Κορέια, Μπουράν, Κάστανος, Χαραλάμπους, Κοκόριν, Κακουλλής.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Μπρόρσον, Μιρ, Ρόσα,Τομάς, Ντάλσιο, Μαντσίνι, Μαρκίνιος, Ολαγίνκα.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Εγγλέζου Νίκος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Δημητριάδης Μάριος

4ος: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Bruno Alexandre Da Silva Oliveira Esteves

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Δημητρίου Ανδρέας